明州補助詐騙曝光之際 托兒中心經理卻稱重要文件遭竊

明尼蘇達州明尼亞波利斯市由索馬利亞裔經營的「諾科米斯托兒中心」(Nakomis Day Care)宣稱，近日遭人闖入並竊走「重要文件」，但警方表示，現場並無任何物品失竊。

「紐約郵報」報導，這起疑似入室盜竊事件發生之際，正值全美高度關注明尼蘇達州福利計畫詐騙案，目前已有80名索馬利亞移民因涉嫌詐騙州政府資金遭逮捕，讓索馬利亞移民經營的托兒中心成為輿論焦點。

諾科米斯托兒中心經理穆罕默德(Nasrulah Mohamed)表示，一名可疑人士於上月30日自托兒中心後方廚房進入，破壞牆面後闖入辦公室，並取走兒童入學資料、員工文件及支票簿等「重要文件」。

然而，明尼亞波利斯市警察局發布的初步報告指出，警方「未接獲任何財物損失的正式通報」。

諾科米斯托兒中心隨後公開一段監視器畫面，顯示設備儲藏室牆面破洞，石膏板後方可見成堆的混凝土空心磚。

穆罕默德指出，獨立記者薛爾里(Nick Shirley)上月26日發布一段調查影片，質疑明尼蘇達州兒童托育補助計畫可能遭濫用，影片曝光後引發廣泛關注，也使相關托兒機構承受壓力。

薛爾里在影片中走訪近十家托兒所尋找詐欺證據，但諾科米斯托兒中心並未出現在該影片中。

穆罕默德說：「這個消息令人震驚，我們不明白為何針對索馬利亞社群，一切都是因為有人拍攝並散布這些影片。」

他並表示，過去幾天托兒中心收到大量充斥威脅字眼的仇恨訊息，形容相關情況「令人恐懼，也讓人身心俱疲」，並指控薛爾里的報導內容不實。

明州當局已查明規模至少10億元的詐欺行為，觸及食品、住房及兒童保育等多個領域；檢方警告，實際涉案金額可能高達90億元。

聯邦衛生及公共服務部(HHS)上月30日宣布，凍結撥付給明州的兒童托育補助款，直到州政府出具用途合法的證明，前述款項光是去年就有1億8500萬元。

明州州長華茲(Tim Walz)上月30日透過社群平台「X平台」發文回應，指「川普政府長期打壓」，並寫道：「我們多年來一直打擊詐騙，這確實是個嚴重問題，但這其實是川普的長期計畫。他將此議題政治化，藉此削減協助明州居民的聯邦計畫資金」。

