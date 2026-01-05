明州詐騙案滾雪球 共和黨趁機猛打 華茲連任受影響

曾是民主黨2024副總統候選人的明州州長華茲，最近捲入明州育兒中心經費詐騙醜聞，不利再出馬競選。(美聯社)

明尼蘇達州社福詐騙風波愈演愈烈，民主黨籍州長華茲(Tim Walz)遭共和黨趁機窮追猛打，連任之路恐受影響。

華爾街日報報導，華茲2024年與賀錦麗搭檔擔任民主黨副總統候選人競選失利，但無黨派分析師看好他能在今年11月勝選連任州長；然而，隨著明州社福詐騙如雪球般愈滾愈大，民主黨人的注意力被分散，明州各地民怨沸騰。

共和黨人掌握約60名被告遭定罪等大量證據，煽動反對華茲的情緒，畢竟華茲在擔任副總統候選人的91天裡，經常批評川普總統。

在這場被指為有關新冠肺炎疫情補助最大規模的詐騙案中，已有98人被起訴，其中85人為索馬利亞裔；這些案件由明州聯邦檢察官提起，作為司法部打擊援助計畫竊盜行動的一環。

部分詐欺行為發生在華茲擔任州長之前，目前曝光詐欺金額最高的案件涉及非營利組織「餵養我們的未來」(Feeding Our Future)，該組織濫用聯邦補助的兒童營養計畫，第一批47名被告於2022年遭司法部起訴；當時正值華茲第一任期的尾聲，也是前總統拜登執政之際。

檢方表示，部分被告利用不法所得購買豪車、房產、珠寶並出國旅遊。

這些詐欺案透過餐飲、住房計畫、托兒所、聯邦醫療補助計畫(Medicaid)等方式竊取聯邦資金，明州最大的報紙「明尼蘇達星報」(Minnesota Star Tribune)引述法庭紀錄報導涉案金額逾2億元，但川普與檢方聲稱，金額高達數十億元。

眾院監督委員會主席柯默(James Comer)已訂7日就詐欺案件舉行首次聽證會，而華茲應邀於2月10日出席，但他尚未回覆是否出席。

長年分析明州政情的獨立派觀察家奧爾森(Blois Olson)表示，「詐欺問題會一直困擾華茲直到11月，他不夠重視此問題，大多數人認為他未認真看待；這表示人們對詐欺問題感到厭倦，最終代表對華茲感到厭倦。」

華茲去年接受「華爾街日報」採訪時坦言，選民可能對他感到厭倦；華茲若贏得第三個任期，他將成為明州史上首位連續執政12年的州長。

