明州護理師之死加深矛盾 華茲喊話川普撤回聯邦移民執法人員

美國明尼蘇達州37歲加護病房護理師普瑞蒂（Alex Pretti）遭ICE執法人員射殺，再度引爆美國國內對ICE的不滿。民主黨籍州長華茲（Tim Walz）更在公開演說中要求美國總統川普（Donald Trump）將聯邦移民執法人員撤出。

明尼蘇達州州長華茲向川普喊話，要求他將聯邦移民執法人員撤出。（圖／美聯社）

華茲在當地時間25日的記者會上質問川普，「你的計畫是什麼？我們需要做什麼才能讓這些聯邦探員離開我們的州？你以為會從我們這裡得到恐懼、暴力和混亂？那你顯然低估了這個州和國家的人民。」

不到三週前，一名美國公民蕾妮・古德（Renee Good）遭到移民官員槍殺，引起全美各地針對ICE的抗議潮，沒想到如今再發生類似事件，同樣37歲的加護病房護理師普瑞蒂在一次阻礙ICE任務的活動中遭到壓制並槍殺，讓反對ICE民眾的怒火再度高漲。

川普和政府高層將普瑞蒂描述為「持槍者」，聲稱執法人員是因為他持有槍枝才開火。然而有影片拍到，一名執法人員當時已從他身上取走武器，但隨後仍然開槍。

普瑞蒂的父母在24日發表聲明，譴責川普政府的「令人作嘔的謊言」。「亞歷克斯被川普殘忍懦弱的移民執法人員攻擊時，明顯沒有持槍，他右手拿著手機，空著的左手高舉過頭，試圖在被胡椒噴霧噴灑的同時保護被移民執法人員推倒的女性。請公開我們兒子的真相，他是個好人。」

華茲表示，如果川普總統的目的是「拿明尼蘇達州開刀」，那麼他的做法適得其反。

「我們州信奉法律和秩序，我們信奉和平。我們認為，川普必須把這3000名未經訓練的探員撤出明尼蘇達州，以免他們再次殺人。」

