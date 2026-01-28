明州ICE人員兩度擊殺平民 馬刺球星文班亞馬無視球團制止發聲

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

美國移民暨海關執法局（ICE）於本月7日在明尼蘇達州擊斃1名37歲女子古德（Renee Nicole Good），又於近日擊斃1名37歲護理師男子普雷蒂（Alex Pretti），雖聯邦政府強調是2人有可疑行為在先，仍壓制不住眾怒，激起明州群眾大規模示威。對此，多名NBA球員也發聲，其中，馬刺看板球星文班亞馬（Victor Wembanyama）更無視球團制止，直言此情形「太恐怖了」。

廣告 廣告

針對明州ICE人員兩度擊殺平民事件，馬刺球星文班亞馬受訪直言，此事令他「十分害怕」。（圖／美聯社）

馬刺球星文班亞馬受訪時表示「球團人員制止過我，但我並不會就此事發表一些政治正確的言論，我每天起床看到這些新聞，我感到十分害怕。更瘋狂的是，甚至有一部分人認為這些平民被擊殺是可以接受的，這太恐怖了」；尼克球員、曾在奧運大放異彩的亞布塞萊（Guerschon Yabusele）也在X上表示「即使我是法國人，面對此事我也無法保持沉默，我無法理解這件事。我們所談論的可是謀殺，是非常正經的問題。情況必須改變，政府需要停止此類執法，我與明尼蘇達人民站在同一線。」

另外，時常針對政治時事發表看法的勇士教練柯爾（Steve Kerr）也說「這個國家病了」、「執法人員謀殺人民之後還能逍遙法外，這非常可恥」；但是，明尼蘇達州當地球隊灰狼的看板球星愛德華茲（Anthony Edwards）則選擇保守回答，他表示「我愛明尼蘇達，感謝群眾的支持及熱愛，不管大家面對什麼，我都與你們同在，我沒有用社群媒體，因此不清楚現在的情況，但我還是有聽說相關事件，我與家人們為所有人祈禱。」一向直言不諱的愛德華茲在此話題上格外小心。

更多FTNN新聞網報導

明尼蘇達示威升溫 勇士作客灰狼比賽確定延期

拒絕「四殺」橫掃！雷霆亞歷山大領軍復仇 119：98擊敗馬刺

NBA／病癒大復活！柯瑞擺脫陰霾「爆砍46分」率隊逆轉 馬刺雙大三元無用

