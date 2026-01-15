明州ICE執法槍擊又一起 攔檢遇襲開槍擊中移民

槍擊案發生後，抗議人士來到現場丟擲石塊、炮竹，高喊ICE滾回家去；執法人員則以催淚瓦斯反擊，不時燃起的火光照亮夜空，增添對峙緊張氣氛。

明尼阿波利斯一週前，才剛發生37歲婦女古德遭ICE人員擊斃的意外，民眾的怒火尚未平息，14日晚間又發生類似事件。ICE執法人員當日晚間執行攔檢，1名來自委內瑞拉的無證移民駕車逃逸、撞到路邊車輛，當執法人員上前準備將他逮捕時，有2人突然現身持鐵鏟和掃把攻擊ICE人員。

國土安全部表示，當時這名ICE人員為了自身安全，開槍擊中逃逸移民的腿部，傷者送醫治療後並無生命危險，而持工具打人的2位民眾已遭逮捕。

對於明尼阿波利斯接連發生槍擊，都與ICE人員有關，市長忍無可忍，強烈要求ICE結束行動。

明尼阿波利斯市長弗萊表示，「ICE可以撤離，這種大規模部署也可以結束。我們已經提起訴訟，希望能夠促成此事。與此同時我深感擔憂，我們沒有時間了，這已經是一週內發生的第二起槍擊事件了。」

在此同時，市長也呼籲民眾冷靜，不要採取過於激烈的抗爭行動，避免情況失控。目前部署在明尼阿波利斯的ICE人員多達3000人，是當地警力的5倍，地方官員形容ICE猶如入侵城市，形成多頭馬車的局面，對維護當地的安全根本沒有幫助。但國土安全部誓言不會退縮，自12月以來，已經在明尼蘇達州逮捕2000人。

