明州ICE擴大執法 聯邦法官拒發禁令…司法部：重大勝利
明尼蘇達州政府和地方官員1月控告聯邦移民執法行動違憲時，同步向法院申請暫停美國移民暨海關執法局(ICE)在該州執法行動或限制執法範圍禁令，此要求1月31日被聯邦法官梅南德茲(Katherine Menendez)駁回。
與此同時，聯邦執法行動及民間抗議活動去年12月在明州持續迄今，已嚴重打亂當地居民日常生活，舉凡醫療、教育、警務和交通等關鍵服務均承受巨大壓力，學生出席率遽降、醫院預約門診爽約增加，警力不堪重負。
美聯社報導，明州檢察長檢察長艾里森(Keith Ellison)及明尼阿波利斯市與聖保羅市長指控聯邦政府違反憲法第十修正案限制聯邦政府侵犯各州主權的權力。梅南德茲在她決定不發禁令阻止聯邦移民執法的裁決中表示，她主要關注明州論點能否在法庭勝訴。
裁決寫道：「兩造論點都有證據支持，立場孰優孰劣尚不明確，因此法院不願認定可能成功的因素足以支持頒布初步禁令。」
法官：訴訟反映明州心碎
梅南德茲還表示，上周聯邦第八巡迴上訴法院推翻了她先前限制移民官員對明州和平抗議者使用武力的裁決，「如果之前的禁令太過，本案叫停整個行動的禁令，也必然太過。」
司法部長邦迪(Pam Bondi)在社媒X平台對該裁決表示讚賞，聲稱司法部「再次取得重大法律勝利」。國土安全部長諾姆(Kristi Noem)則感謝法院認可國土安全部「做法正確」，該部將努力與地方執法部門和州政府合作。
儘管禁令申請被駁回，梅南德茲表示，該訴訟凸顯此次移民執法行動，對明州民眾產生了「深刻甚至令人心碎」的影響。
明尼阿波利斯市長弗雷(Jacob Frey)對裁決失望表示，「這項裁決不能改變這裡的人經歷的恐懼、混亂和傷害，這一切都源於一項從一開始就不該出現在明尼阿波利斯的聯邦行動。這項行動沒有帶來公共安全，反而帶來相反結果，破壞了我們這座正常運轉的城市所需的秩序。這場入侵，必須停止。」
抗議嚴重打亂居民生活
根據明州當地官員受訪和法院文件顯示，目前局勢已讓地方資源捉襟見肘，居民面臨風險。
華爾街日報報導，聯邦執法人員1月7日和1月24日在明尼阿波利斯市槍殺兩位居民後，明尼阿波利斯警方四天之內加班費即高達192萬元，聖保羅警方的類似執法任務累計工時逾2300小時。
「簡直不堪重負，」明尼阿波利斯警長奧哈拉(Brian O'Hara) 說：「在我們處理這些事情的同時，日常警務工作也從未停止。報警電話不斷增加。情況根本無以為繼。」
此外，學校出席率大幅下降，其中一個學區報告出勤率下降三分之一；一些學校已經關閉或轉為線上教學。法庭文件指出，醫療院所表示，因為患者害怕被移民執法局逮捕，爽約和取消預約的情況增加；還有居民因為不敢出門未能及時就醫，導致最後不得不接受截肢手術。
