明州ICE槍擊／官方搶先定調「防禦性開槍」國安部內部爆不滿

明尼亞波利斯市男護士普雷蒂(Alex Pretti)近日遭邊境巡邏隊(Border Patrol)探員槍殺，儘管完整調查尚未展開，川普政府多位高層官員便已定調此案為「防禦性開槍」，引發國土安全部(DHS)內部強烈不滿。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)與國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，國安部的說法表示，該名開槍的探員是出於自我防衛，因為普雷蒂當時持有一把半自動手槍，而且國安部長諾姆(Kristi Noem)更聲稱普雷蒂意圖「殺人」並「造成最大程度的傷害」。邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)也表示，普雷蒂計畫「屠殺」聯邦探員，甚至連白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)也直指普雷蒂是名「準刺客」。

不過，現場影片與目擊者說法卻與官方措辭大相逕庭。對此，多名知情人士透露，國土安全部內部對高層在缺乏具體證據，並於調查結果出爐前，便發表武斷言論感到挫折與憂慮，認為此舉正嚴重損害部會信譽，一名匿名官員直言，這是不負責任的「誤判」。

該名官員表示，國土安全部高層在這起致命事件的對外溝通上處理失當，「顯然是嚴重的誤判。」另一名負責移民執法工作的官員更憂心地說，「當我們企圖操縱情感、甚至否認公眾用肉眼就能清楚看到的事實時，我們便失去了可信度，如此將對我們的聲譽造成世代性的傷害。」

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)強調，「沒有人樂見傷亡」，並呼籲明州州長與明尼亞波利斯市長應允許地方與聯邦合作，驅逐非法移民中的罪犯與殺人犯。

國安部內部出現不滿情緒，正值外界對川普總統遣返政策支持度下滑之際。CBS News本月稍早公布的民調顯示，民眾對政府遣返行動的支持度已降至46%，低於政府上任初期的59%，另有61%的受訪者認為，移民執法人員手段「過於強硬」。

國安部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，國安部調查人員已掌握多名探員配戴的監視器所錄下的影像。據兩名執法人員透露，涉案探員隸屬於「邊境巡邏隊戰術小組」，該精銳部隊配備較多隨身錄影設備。該起衝突過程也被多名目擊者拍下並社群媒體上廣泛流傳。

國安部先前表示，執法人員是在自我防衛情況下開槍，但從不同角度拍攝的目擊者影片，似乎與官方說法中的部分細節相互矛盾。

