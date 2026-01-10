明市ICE槍擊案 白宮公布幹員視角影片 稱自衛合理

白宮9日公布ICE探員用手機拍攝的影片，圖中坐在駕駛座上的就是被槍殺的古德。(路透)

針對明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)女子古德(Renee Nicole Macklin Good)遭槍擊案，白宮9日公布新錄影畫面，從移民暨海關執法局(ICE)幹員的第一視角，作為執法人員開槍自衛的確鑿證據，以消弭外界蜂擁而至的質疑。

國會山莊報(The Hill)報導，該影片顯示，事發當時ICE幹員攔下車，從右側走向古德駕駛的本田休旅車並繞至駕駛座一側時，古德降下車窗說道：「沒事，老兄，我沒生你的氣、我沒生你的氣。」

當幹員繞行車輛時，鏡頭出現另一名女子(古德配偶)對著幹員喊道：「你想跟我們打架？你想跟我們打架？我說你還是去吃午飯吧，大塊頭。」

影片顯示當幹員繞至古德車頭時，第二名女子正打算拉開(已上鎖)副駕駛座車門，接著就聽見幹員大喊：「下車！他X的，給我下車！」

有無衝撞？仍有爭議

這支影片並未顯示槍擊瞬間，不過當古德開車向前並駛向幹員右側時，攝影機晃動後，傳來槍聲，隨後鏡頭拉直，拍下古德向前行駛的過程，同時有人喊道：「該死的婊子(f—ing b—h)！」接著鏡頭瞄準街道，拍下古德座車撞上另一輛停靠路旁的汽車。

這段影片最初由保守派新聞網站Alpha News發布，不過副總統范斯隨後透過社群平台X在一小時內三度上傳這段47秒新視頻：「儘管很為難，請看完這段影片，你們很多人都被告知，該名執法人員沒有被車撞到、也沒有受到騷擾，卻殺害一名無辜女性。」而且以影片作為警員性命到受威脅的確鑿證據，強調：「事實是他(執法人員)生命受到威脅，他開槍是出於自衛。」

報導指出，國土安全部(DHS)對處理車內人員有特定方針，即使為了阻擋車輛行駛也禁止向車內人員鳴槍示警，而且基本上禁止執法人員「向行駛中車輛駕駛開槍」，如果有此必要，仍需考量在場員警與旁觀者人身安全。

因此這起不幸事件引發外界怒火，紛紛引用紐約時報分析報導，指出第一聲槍響時，開槍的幹員雙腳位於車輛側面，目擊者拍下的影片也顯示當古德車輛駛過警車一側時，幹員仍持續開火。

