明年上路！ 北市停車逾15天拖吊 費用漲

台北市停車位一位難求，違規久停車輛常引起駕駛人不滿。目前規定久停以30天為標準，經通知15天後才能進行拖吊，但北市議會法規會已初審通過新規定，將停放時間縮減為10天，貼公告後5天就可拖吊移置。同時，小客車拖吊費用將從900元提高到1500元，每半天保管費也從100元調漲為200元起跳，預計明年初實施。

停管處長表示，居民常反映久停車輛影響使用權利，因此希望比照新北和桃園的時間標準，縮短久停車的定義，改善市容狀況。

另一方面，依照規定，自9月14日起，公有路外停車場充電車位須超過2%，民營停車場應有1%以上，若未達標將可罰9000至9萬元。業者必須依比例設置充電樁，才能換發停車證。然而，議員發現有台北市包括SOGO、威秀在內的22家民營停車場，其充電專用格位還未達到總格位1%，且年底前即將到期，恐將變成無證停車場。

對此，台北市議員李明賢質疑市府稽查進度，詢問未換證的停車場是否會被開罰。停管處長劉瑞麟回應，將查清是否有申請換證，若是無照營業，會要求限期改善。

