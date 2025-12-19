明年上路！桃機接送區「只能停3分鐘」超時將開罰

新政策將在明年上路，車輛停在機場外超過三分鐘就會挨罰。（圖／東森新聞）





明年開始，桃園機場將實施新政策，車輛停在機場外超過3分鐘，9人座車輛沒有停在指定會面點接送，都會被開罰600-1200元。不少旅客認為時間太短，搬個行李就會超過三分鐘。對此航警表示，目前都還在測試階段，4月才會正式上路，若有人數過多或行動不方便的長者，會視情況更改三分鐘開罰制度。

桃園機場外停滿許多車輛，旅客提著大包小包準備出國，但現在新政策將要上路，車輛停在機場外超過三分鐘就會挨罰。

記者vs.其他民眾：「（會不會太苛刻一點？）是有一點啦，（你認為這三分鐘時會不會太短一點？）有一點。」

根據了解，車輛在機場外停超過3分鐘，就會被科技執法取締，開罰600-1200元，而9人座車也得到指定會面點接送。上路時間預計是明年1月，適逢春節大批旅客計畫出國玩，民眾就認為太為難人，搬行李就會超過三分鐘，對行動不便的長者來說，也是一大困難。

記者vs.其他民眾：「三分鐘，旅客可能快出來了，然後時間上可能差一點點，可是三分鐘我變成要在機場繞來繞去，（所以你會建議再長一點？）對。」

租賃車司機也感到不便，畢竟飛機抵達時間不好抓，萬一提早到機場等旅客，司機不就得被開罰。

記者vs.租賃車司機：「塞車的話人多也沒用，（你認為這樣好不好？）不好。」

但也有人贊同，畢竟尖峰時段容易塞車，駕駛若要停很久，可以到停車場，30分鐘內免費，可以慢慢來。

租賃車司機：「OK啦，因為真的太亂太塞啦，如果正常尖峰時刻的話，不然你去高鐵站那邊停車。」

對此，桃園機場航警表示，從明年1月開始是測試宣導期，4月開始便正式上路，如果接送過程中，有人數較多或行動不方便的長者，就會視對象取消三分鐘開罰制度。

