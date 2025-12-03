明年下半年 台版穩定幣將上路 銀行打前鋒

立委關注台灣穩定幣上路時間，金管會主委彭金隆（見圖）認為最快明年下半年才有可能完成法制作業。（郭吉銓攝）

「台版穩定幣」要來了！金管會主委彭金隆3日在立法院表示，如果一切順利，明年下半年穩定幣就可上路，首階段由「金融機構」作為發行者。先前金融市場已傳出，公股老大台銀將是第一家發行銀行。

目前全球使用穩定幣消費比例低於1％，但7月在美國總統川普簽署「天才法案」的《美國穩定幣法》後，熱潮延燒全球。因具數位貨幣的去中心化及與美元掛鉤的交易穩定雙重特性，實際讓跨境交易變快、省成本、降低匯率不確定性，台灣央行不反對在監管下發行。

藍委賴士葆昨詢問台版穩定幣何時上路，以及第一階段是否只有銀行才可發行。彭金隆回應，參考歐盟法規，確實先由金融機構作為發行者。

彭金隆說，若順利，草案本周會在政院進行第3度審查，院會通過後，這會期就能送進立院。如能在下會期通過，等子法公布半年內實施，實施時間點會在明年下半年。

彭金隆指的行政院審議草案，即《虛擬資產服務法》，其明定國內或境外穩定幣，只要在台灣境內，皆須取得主管機關核准，央行也正研議業者應申報規範。

國內已有1家銀行正在研究發行穩定幣，市場傳出就是台銀。據央行與金管會的規畫，未來台版穩定幣會採「1比1」兌換新台幣機制。民眾可在金融機構以存款換取穩定幣，再於虛擬市場中交易或支付。

正推動產業了解穩定幣的貿協董座黃志芳認為，出口貿易商像巨大、美利達等，對穩定幣都會有興趣，國內許多傳產大廠都有需求。