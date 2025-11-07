明年不續約味全龍？李多慧「尬回5字」盼更多拍戲機會

李多慧來台2年多人氣居高不下。（圖／台灣樂作創益協會提供)）





韓籍啦啦隊女神李多慧來台2年多，憑藉甜美外型及精湛舞藝深受大批粉絲喜愛，今（7）日她出席台灣樂作創益協會公益活動，被問及與味全龍的續約動向，也尷尬回應了。

李多慧今出席活動時熱情與小朋友互動，並將擔任該協會2026年度代言人，過去就投入不少公益活動的她，被問及未來是否想要繼續參與公益活動，她也笑說希望可以參加更多公益活動，「公益活動我覺得對我來說很有意義」。

啦啦隊女神李多慧擔任台灣樂作創益協會2026年度公益代言人。（圖／台灣樂作創益協會提供)）

而今年球季進入尾聲，談及與味全龍續約動向，李多慧支支吾吾不斷發出「呃」的聲音，接著才尷尬回應「應該...大家看一下」，媒體追問是否需等後續球團公布，她才肯定表示「對！」強調自己想要繼續在台灣啦啦隊活動。

除了啦啦隊應援外，李多慧也經營個人YouTube頻道，目前已累積99萬粉絲訂閱，成為百萬YouTuber只差一步，被問及是否會安排慶祝活動，她則表示：「我一直有在想，比如見面會還是要捐款，還不知道，因為我還沒100萬。」日前參與電影拍攝的她，談及心得也開心分享：「很好玩，第一次拍戲所以很緊張，而且跟很多厲害的前輩一起。」希望未來能接到更多邀約。



