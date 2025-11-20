明年世界盃足球賽將開打 睽違50年海地獲參賽資格

在海地隊以2比0擊敗尼加拉瓜隊的這一刻，海地人樂瘋了。因為這代表海地睽違超過50年，再次取得世足會內賽資格。這一晚大批民眾身披國旗，衝上首都太子港街頭，放煙火、高聲歡唱，大肆慶功，對這個長期飽受天災、黑幫肆虐、又是美洲最貧窮的國家來說，此刻充滿了正能量，就連黑幫都加入了慶祝的行列。

海地民眾表示，「比賽非常激烈，我為海地感到很驕傲，今晚我要把所有錢都花光，明天早上起來可能一毛錢都不剩，我們今晚要徹夜狂歡。」

另一海地民眾則說，「這個時間我不該在街上，但為了海地，我還是要出來。」

這場資格賽雖然海地是主場，但比賽卻被移師到加勒比海另一個島國古拉索舉行。而法國教練米涅打造了1974年以來，海地再次晉級世界盃殿堂的足球童話，但事實上，打從18個月前他接手海地國家隊教練以來，從未踏上這片國土。

因為長期以來黑幫控制著首都90%地區。海地幫派與幫派間、以及幫派和警方間的暴力衝突，都為治安帶來負面陰霾。幾日前1名黑幫老大才剛向警方宣戰，並要求太子港居民不要出門。但打進世足賽，民眾樂歪跑出門慶祝，其實還有另一個原因。

海地足球迷說明，「這場勝利是因為有一個海地家庭，黑幫老大克里斯拉在影片中說，如果海地晉級世界盃，他會放下槍。」

2026年世足賽的資格賽，還有一個亮點，那就是向來沒沒無聞的加勒比海小國古拉索，也以0比0逼和地主國牙買加，以分組第1拿下會內資格賽的門票，成為世足賽史上人口最少的參賽國家，也是古拉索首次晉級世足賽。

古拉索球迷指出，「這感覺真的太好太好了，因為我們是史上踢進世界盃最小國，我們要讓所有人看到，我們雖小但我們的心很大，他們會看到我們的心很大。」

古拉索是前荷蘭殖民地，現在是荷蘭王國成員之一，面積只有新北市的20%人口16萬人，比2018年世界盃足球賽史上最小的參賽國，人口40萬的冰島還要小。雖然面對財務困境，教練還一直拖到2024年1月才上任，但短短的時間他們就把不可能變成可能，並拿下了舉國歡騰的輝煌成績。