明年你會被國軍「教召」嗎？今天起開放查詢 線上管道曝光了

目前仍是「後備軍人」身分的民眾注意了！國防部後備指揮部今（1）日表示，明（2026）年度「召集查詢系統」從今天起開放，後備軍人可上線使用查詢。由於國軍現行「教育召集（俗稱教召）」長達14天，可能衝撞男性民眾本來的預定計畫（如工作、出國、求學、旅遊等），因此，國防部提供線上管道，讓有機會被教召的人，得以提前查詢有沒有「中獎」，這樣就能提前為來年進行規劃。

據悉，自2022年以後，新式教召一直都採「年年施訓、1次14天」制度；而每年12月1日起，後備指揮部都會開啟「召集查詢系統」，讓仍是後備軍人身分的男性民眾，能提前查看明年是否會被教召。

想要提前查詢自己有沒有「中獎」的民眾，可在查詢系統輸入身分證字號、出生年月日，或是登入「我的E政府」帳號查詢。

每年12月後備指揮部都會開啟「召集查詢系統」，讓仍是後備軍人身分的民眾，提前查看明年是否會被教召。（圖／民視新聞翻攝）

