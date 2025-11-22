明年健保保費確定凍漲！ 「補充保費改革案」仍待研議
【NOW健康 編輯部／整理報導】衛福部日前通過2026年的健保總額方案，採取最高推估，總額9883.35億元，如加上公務預算，醫療支出首度破兆元大關，外界擔心，健保費率恐跟著調漲。衛福部健保會19日宣布，預估2026年底安全準備金達2個月，未低於水位，因此，明年健保一般保費仍維持5.17%。
健保費率凍漲確認！健保會決議維持現行5.17% 安全準備金可維持近2個月水位
現行「全民健康保險法」規定，健保安全準備金必須達到1個月以上，若不足1個月水位，基於健保收支連動，就必須調漲健保費。衛福部長石崇良日前受訪時表示，經多次評估，2026年仍可維持近2個月安全準備金，保費應可凍漲。
全民健康保險會於19日開會討論115年度一般保費費率，健保會執行秘書周淑婉表示，依健保署所提出精算資料，推估明年健保收入，在不包括政府撥補的公務預算之下，安全準備金就達到2個月，足以因應2個月的保險給付支出，因此決議維持現行5.17%一般保費費率。
健保總額逼近兆元！115年度預算達9883億 但「補充保費改革案」未列入本次會議討論
此外，部長石崇良日前擬推出「補充保費」改革方案，從月結改為年度總額，預估480萬名存股族、定存族受到影響，引起輿論反彈，行政院緊急喊卡。周淑婉表示，這次健保會議上並未討論到「補充保費」，且衛福部已公開解釋，一切改革方案都還在研議當中。
健保會資料顯示，2026年度醫院總額達6853.06億元、西醫基層總額1861.99億元、牙醫門診總額583.69億元、中醫門診總額364.29億元，4部門健保總額成長率均達核定上限5.5%，其他預算220.32億元，較114年度增加11.49億元，整體合計9883.35億元。
# 首圖來源／Freepik
更多NOW健康報導
▸腎好人不老！網友推8大「護腎食物」 幫你顧好你的腎
▸愛吃炸物恐增焦慮、憂鬱風險！ 研究證實：油炸食物與心理健康存在關聯
其他人也在看
診所做高風險醫美須經評鑑 衛福部邀醫學會討論
（中央社記者曾以寧台北21日電）衛福部預告修正特管辦法，醫美醫師須經PGY訓練，且醫美診所執行高風險手術，須通過評鑑。衛福部長石崇良今天說，因應各界意見，已請醫事司邀集相關學會溝通，預計下週開會。中央社 ・ 1 天前
竹科工程師敲鍵盤卡卡 微創超音波刀清除惱人痛風石解困
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】56歲李先生是竹科工程師，患有痛風病史，兩年多前，他發現右手食指和 […]觀傳媒 ・ 12 小時前
嘉市殯葬所一棵樹葬逾20先人 議員促市府擴充樹葬區
嘉義市殯葬管理所設有璞真園、如意園兩區樹葬區，市議員傅大偉日前質詢關心樹葬議題，他說，璞真園第一樹葬區鄰近火化場，因高溫炎熱影響樹木生長，且兩區樹葬區一棵樹可畫2、3圈，一圈就挖樹穴10餘個，部分樹木已挖3圈，葬有逾20名先人，先人骨灰因永久樹葬，留下的鈣、磷等物質也會造成樹木「營養過剩」、難生長成自由時報 ・ 14 小時前
上班前、下班後打針！台大醫院OPAT中心 單月降17％病房占床率
健保署今年8月門診靜脈抗生素治療（OPAT）納入給付，病患打抗生素不必住院，只要到門診注射即可。台大醫院在實施3個月來，最高單月減少17％病房占床率，昨（21日）成立「OPAT中心」，提供病患一站式整合服務，可於上班前、下班後接受治療，維持正常工作與生活。中時新聞網 ・ 12 小時前
閃兵案徹查3複檢醫院 衛部要求2週內實地查核
（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北21日電）藝人閃兵案受關注，衛福部日前下令徹查三總、台大、北榮等指定兵役複檢醫院，是否有不實開立診斷情形。衛福部近日再度行文台北市衛生局，要求2週內完成實地查核。中央社 ・ 1 天前
同行搶地盤？五星飯店前拉扯.恐嚇 運將揚言提告
台北市 / 綜合報導 昨（21）日早上8點多，台北市大安區敦化南路上，陳姓小黃駕駛看到路邊有民眾攔車，便右轉進入到計程車等候區，某車隊的范姓司機見狀心生不滿，不斷閃大燈、按喇叭抗議，陳姓司機忍無可忍，下車拍照蒐證想要向車隊檢舉，但范姓司機看到這個舉動更生氣，下車揪住他的衣領。下午他回到現場，想要得到合理的說法，但范姓司機持續口出惡言還恐嚇要置人於死地，陳姓司機因此決定提告。范姓司機VS.陳姓男子說：「你要幹什麼，你拍什麼。」駕駛一下車，就直直往男子的方向走過去，喝斥的音量還越來越大，擋不住滿滿的火氣，范姓司機VS.陳姓男子說：「你放開，你放開，放什麼。」男子被狠狠揪住衣領，還不斷要駕駛趕緊鬆手，事發在昨（21）日早上8點25分，台北市大安區一處五星級飯店外，有民眾在敦化南路攔車，陳姓司機便右轉至排班區等候，沒想到有所屬車隊的范姓司機見狀，心生不滿上前爭論，甚至還直接動手拉扯。不過爭執不止這一次，駕駛不斷出手想要搶奪男子的手機，兩人下午1點28分再度在路邊爆發衝突，當事人陳姓男子說：「他看到我回來之後呢，甚至馬上下車要找我理論，對方的態度依然跟早上的一樣，非常的惡劣，甚至說，出言恐嚇要把我打死。」重回現場陳姓男子表示，其實只是想要一個道歉，沒想到還被對方出言恐嚇，讓他吞不下這口氣，決定驗傷提告，對此范姓司機的所屬車隊也做出回應，表示他們已經立即召回涉事司機，如果動手一事屬實，將會請他停機至少7天，嚴重的話不排除會中止合作。而意外捲入此事的五星級飯店也有話想說，當事飯店說：「我們這邊都是，沒有配合合作的廠商，就算是有計程車來他們都可以，就是到我們這邊做排班這樣子。」現場排班小黃，小黃們乖乖停在公排區等候接客，沒想到也會招來爭議，據了解警方已經聯絡范姓司機到案說明，陳姓男子也已經於今（22）日下午正式提出告訴。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
毒雞蛋擴大抽驗！彰化15處高風險蛋場「全部未檢出」
彰化縣文雅畜牧場日前被檢出蛋雞含有禁用農藥「芬普尼」陽性反應，為防止問題蛋品流入市面，縣府立即啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。首波針對15家高風險牧場的檢驗結果於22日出爐，所有雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均為「未檢出」，縣府表示將持續擴大監測，嚴格把關民眾食安。中天新聞網 ・ 12 小時前
50歲男運動量大卻罹骨鬆 醫：腎功能異常是兇手！
一名50多歲從事勞力工作的男子，儘管日常運動量充足，卻被診斷出罹患骨質疏鬆症，讓他感到十分困惑。經進一步檢查後才發現，原來是腎臟功能異常所導致。中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟科兼任醫師林軒任指出，人體攝取的維生素D必須經過腎臟轉化才能發揮作用，腎功能下降會直接影響鈣質吸收，進而造成骨質流失。中天新聞網 ・ 12 小時前
金馬62／一家四口全入圍！《我家的事》紅毯喊話「獎座放我家」
電影《我家的事》今年入圍第62屆金馬8項大獎，且最特別的是「一家四口」全都入圍，分別入圍女主角、男主角、男配角、女配角。今（22）日劇組走紅毯時也展現奪獎的決心，高喊「金馬獎座放我家」。電影《我家的事台視新聞網 ・ 10 小時前
知名胃炎藥出事！食藥署曝2批號藥效恐受影響 145萬顆需回收
食藥署近日公布，對應症為胃炎、十二指腸炎、腸疝痛、膽管痙攣、膽石疝痛、膽管炎、膽石症、膽囊剔除後之症候群的藥品，「強生」舒胃糖衣錠10毫克（SCOMINE S.C. TABLETS 10MG "JOHNSON"），因溶離試驗結果不符合檢驗規格之情形，恐影響藥效，將啟動回收2批產品，數量約145萬顆。中時新聞網 ・ 12 小時前
鹽水區公所藝氣相投畫廊邀歐益豪辦水墨畫展 邀眾人走入畫筆中的自然之境
為讓民眾親近藝術及提供在地藝術家展出舞台，臺南市鹽水區公所11月邀請歐益豪老師於公所2F「藝氣相投」藝廊舉辦水墨畫展，並於3樓禮堂舉辦盛大開幕儀式，區長陳文琪及地方人士齊聚聆聽展者導覽介紹創作內容，也邀請藝術愛好者共襄盛舉，一同走入畫筆中的自然之境。歐益豪老師民國50年出生於臺南鹽水，早年即展現繪畫天賦，曾獲全省學生美展國畫類第一名，並於教育界耕耘數十年，榮獲教育部特殊貢獻獎；師承蔡茂松、林進忠與黃明賢等名師，兼擅花鳥與山水，畫風清逸典雅，兼容南北宗筆法與現代意象，現任臺南市美術學會理事長。本次歐益豪老師展出近期創作十餘幅代表作，以水墨交融淡彩方式細膩描繪山林間的霧氣流動與四季更迭的色韻，筆觸溫潤、色彩沉靜，兼具寫生之真與詩心之柔，展現藝術家對自然景致與人生節奏的深刻體悟 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
日本流感持續升溫！林氏璧示警：24地警戒「地圖上整片紅」
日本流感不斷升溫，旅日達人林氏璧昨（21）日貼出日本最新的感染狀況，東京感染人數急速擴大，已達每機關44.75人。上週全日本約3000家醫療機構的報告指出，流感患者人數為14萬5526人，是前一週的1.7倍，「有24個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通。幾乎所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
反覆性陰道感染是「不衛生」？醫籲：避免天天灌洗陰道，「這樣做」維持菌相平衡
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】陰道感染反覆復發十分困擾，有的人以為是「不衛生」造成的，於是頻繁使用私密處清潔劑，天天灌洗陰道，結果適得其反。國泰綜合醫院婦產部生殖醫學科主治醫師謝耀德表示，這並不是個人清潔不佳，有反覆性陰道感染問題的女性，應該尋求專業醫師的協助。華人健康網 ・ 1 天前
抓包前任劈腿！兒童台姐姐遭恐怖情人囚禁「剪內衣褲」：想把你吃掉
女星優格姐姐（林姵君）2017年嫁給「電競教父」實況主Xargon（殺梗、本名張瑋），婚後育有一對子女。最近她上節目分享少女時期的戀情，自曝以前曾遇上多段「劈腿收場」的關係。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
每百名寶寶就有1名極低出生體重！醫揭主因：高齡產婦、不孕症增
台灣每年有超過1千名極低體重早產兒出生，照護挑戰高，台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年指出，極低體重早產兒（出生體重低於1,500公克）約占所有新生兒的1%。近年因高齡產婦與不孕症增加，早產風險持續攀升，去（2024）年院內就有約80名極低體重早產兒，加上院外轉診，每年照護人數超過百名，顯示醫療量能需求自由時報 ・ 12 小時前
立院2會館斥1.7億整修 立委嫌:笑話一堆
提供給中南部立委過夜休息的兩間立院會館，斥資1.7億元整修，但還是有人嫌格局太小，民進黨立委賴惠員就說，希望能改建，國會議員用4坪空間太小了，立院總務處回應，若要改建發包，恐怕得等到118年前了。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 14 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
歌手石琇惠術後成植物人 女兒抗議醫療過失 嘉基：尊重司法
藝名石琇惠的7旬王姓婦人因胃癌一期，去年到嘉基醫院手術後成植物人 ，在加護病房躺了285天後往生，女兒質疑執刀的周姓醫師醫療疏失，到嘉義地檢署檢控告周醫師，今天到醫院舉牌抗議。院方回應表示，王婦呼吸衰竭並非因接受內視鏡黏膜剝離術治療與重症肌無力風險所導致，本案已進入司法程序，盼藉由審理讓真相與責任能自由時報 ・ 1 天前