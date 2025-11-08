「明年健保總額破兆元」創新高 賴清德出席台灣醫學週：盼提升醫療服務品質

總統賴清德出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮。陳祖傑攝。



總統賴清德今（11/8）天出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮，他指出，健康台灣推動委員會成立後，其中一個工作是提高健保總額，今年實質成長率達到8.13%，是有史以來最高。他表示，明年政府一樣用高推估5.5%，總金額達到9883億，另外再增加199億公務預算，加總就超過1兆零82億元，將會是歷年來最高，希望提升醫療服務品質，該更新的設備可以更新，該精進的技術，有錢可以訓練。

衛福部日前宣布研擬健保補充保費改革，擬針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費，利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，引起民怨沸騰，金管會更是「狀況外」，連行政院長卓榮泰也坦承，自己事前並不知道衛福部預告法案的時間。

台灣聯合醫學會今（11/8）天舉辦台灣醫學週活動，總統賴清德、衛福部長石崇良在風波後首度同台，不過兩人互動不多，僅有握手。台大醫院院長、大會會長吳明賢致詞時除了感謝賴清德出席，並在致詞最後喊話，「我們石崇良部長健保改革，一定要成功」。

賴清德在致詞時首先笑言，當初接到台灣聯合醫學會理事長吳明賢的邀請時，自己有一點猶豫，「如果是醫學公會，大家講什麼都沒關係」，但今天是學術研究的「醫學會」，他擔心跟大會主題不同，不過吳明賢說，健康台灣深耕計畫也是議題之一，所以他就來進行國政報告。

賴清德表示，從政30年來，自己的問政深深受到醫學、醫療的專業訓練，因為醫學診斷一定要有證據、治療一定要有根據，而且醫療服務不分貧富貴賤、不分種族，所以在問政時都是秉持誠實面對問題，務實提出計劃，以及解決問題。

賴清德說，自己當行政院長時推動消除C型肝炎計畫，今年就可以跟世界衛生組織通報已經達成目標；後來當副總統時，就全力處理新冠肺炎，現在當總統後，他覺得要有別以往總統，為台灣社會付出，想到的是「整個民眾的健康」。他指出，國人平均壽命在延長，大概80歲左右，但是不健康年數並沒有減少，約在8年左右，等於國人平均有10%的壽命是不健康，可能是臥病在床，可能需要坐輪椅，也可能生活上需要照料，所以他成立健康台灣推動委員會。

賴清德指出，健康台灣推動委員會成立後，有幾個工作重點，首先是提高健保總額，針對醫療費用成長率，低推估大概在3.2%左右，高推估大概5.5%，所以去年在考慮健保總額時，就用高推估來算，後來增加531億元，再加上以公務預算挹注的項目達111億元，以及癌症新藥專款新增50億元、額外挹注罕病用藥專款20億元，全數合計增加712億元，實質成長率達到8.13%，是有史以來最高。

賴清德表示，明年總額一樣用高推估5.5%，總金額達到9883億，另外再增加199億公務預算，加總就超過1兆零82億元，將會是歷年來最高。他表示，剛剛吳明賢很客氣說，台灣醫療產值不到1兆元，但其實加上智慧醫療項目、其他服務、其他行業，老早就破兆元。

賴清德解釋，使用高推估的目的是維持甚至提升醫療服務品質，因為高推估後，健保點值已經接近1點1元，這筆錢不是給醫療機構營運者放在口袋，而是讓大家提高醫療品質，該更新的設備可以更新，該精進的技術，有錢可以訓練。

賴清德說，同時也希望替醫護人員加薪，因為近年來流動率確實比較高，原因跟薪水不無關係，所以希望健保點值足夠時，公立機構、私立機構都應該幫員工加薪，目前政府已率先幫公立醫療機構員工加薪，其中之一就是提高專業加給，加薪幅度大概5%左右，後來為軍公教人員加薪後，加總下來公立醫療機構約加近8%，希望流動性不要那麼高，能夠穩定在醫療環境從事服務。

賴清德指出，使用高推估第三個目的，是希望衛福部能夠進行醫療給付更有彈性，過去是「不同工同酬」，所以內外婦兒找不到人，現在健保總額增加後，就可以調整為「不同工不同酬」，甚至較複雜的手術或醫療行為可以得到較高點值，希望能提高醫療服務、留得住人才、加惠民眾健康福祉。

賴清德繼續說明，健康台灣推動委員會第二個工作就是「健康台灣深耕計劃」，這是比照大學「高教深耕計劃」而來，前總統陳水扁當選總統後，就對高教支持提出「5年500億」，幫助台灣大學擠入國際行列，現在健康台灣深耕計劃5年也有489億。

賴清德解釋，489億的經費，出發點是不管醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所，都會碰到一些很特別的疾病、很特別的案例，如果沒有好好研究，有計劃地幫助這些病人，可能無法徹底解決問題，所以這個計劃是開放提出計劃申請，解決問題，因為這些問題光靠健保沒有辦法解決，所以額外提出健康台灣深耕計劃。

賴清德表示，健康台灣深耕計劃大概有四個面向：第一，持續栽培多元人才——智慧化時代已來臨，除了醫術本身，恐怕需要其他科技；第二，優化醫療服務環境；第三，全面推動智慧醫院；第四，醫療永續與社會責任。

賴清德說，健康台灣推動委員會也針對癌症治療提出一連串計劃，最基本原則就是「預防重於治療」，及早檢查、及早診斷、及早治療，公共衛生概念就是這樣，落實這樣的精神。他表示，第一，就是把篩檢費用增加，今年是68億，針對口腔癌、大腸癌、胃癌、肺癌、乳癌、子宮頸癌，年齡也降低到30歲就可以提出免費篩檢，而且除了傳統方法外，從今年開始，健保也開放「次世代基因定序」，針對11個癌症做檢測，到目前為止，已經檢查了400多萬人次。

賴清德特別指出，大腸癌不像肺癌可以用低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，所以政府現在特別鼓勵民眾，尤其是高風險家屬，應該做大腸鏡檢查；另外，因應用藥與國際接軌不足，治療方式與用藥可以更國際化，政府又提出「癌症新藥基金」，特別是經濟困難者，由癌症新藥基金來幫忙。最後，他說，希望在2030年，癌症的標準化死亡率能降低三分之一。

