「明年健保總額破兆元」創新高 賴清德出席台灣醫學週：盼提升醫療服務品質
總統賴清德今（11/8）天出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮，他指出，健康台灣推動委員會成立後，其中一個工作是提高健保總額，今年實質成長率達到8.13%，是有史以來最高。他表示，明年政府一樣用高推估5.5%，總金額達到9883億，另外再增加199億公務預算，加總就超過1兆零82億元，將會是歷年來最高，希望提升醫療服務品質，該更新的設備可以更新，該精進的技術，有錢可以訓練。
衛福部日前宣布研擬健保補充保費改革，擬針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費，利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，引起民怨沸騰，金管會更是「狀況外」，連行政院長卓榮泰也坦承，自己事前並不知道衛福部預告法案的時間。
台灣聯合醫學會今（11/8）天舉辦台灣醫學週活動，總統賴清德、衛福部長石崇良在風波後首度同台，不過兩人互動不多，僅有握手。台大醫院院長、大會會長吳明賢致詞時除了感謝賴清德出席，並在致詞最後喊話，「我們石崇良部長健保改革，一定要成功」。
賴清德在致詞時首先笑言，當初接到台灣聯合醫學會理事長吳明賢的邀請時，自己有一點猶豫，「如果是醫學公會，大家講什麼都沒關係」，但今天是學術研究的「醫學會」，他擔心跟大會主題不同，不過吳明賢說，健康台灣深耕計畫也是議題之一，所以他就來進行國政報告。
賴清德表示，從政30年來，自己的問政深深受到醫學、醫療的專業訓練，因為醫學診斷一定要有證據、治療一定要有根據，而且醫療服務不分貧富貴賤、不分種族，所以在問政時都是秉持誠實面對問題，務實提出計劃，以及解決問題。
賴清德說，自己當行政院長時推動消除C型肝炎計畫，今年就可以跟世界衛生組織通報已經達成目標；後來當副總統時，就全力處理新冠肺炎，現在當總統後，他覺得要有別以往總統，為台灣社會付出，想到的是「整個民眾的健康」。他指出，國人平均壽命在延長，大概80歲左右，但是不健康年數並沒有減少，約在8年左右，等於國人平均有10%的壽命是不健康，可能是臥病在床，可能需要坐輪椅，也可能生活上需要照料，所以他成立健康台灣推動委員會。
賴清德指出，健康台灣推動委員會成立後，有幾個工作重點，首先是提高健保總額，針對醫療費用成長率，低推估大概在3.2%左右，高推估大概5.5%，所以去年在考慮健保總額時，就用高推估來算，後來增加531億元，再加上以公務預算挹注的項目達111億元，以及癌症新藥專款新增50億元、額外挹注罕病用藥專款20億元，全數合計增加712億元，實質成長率達到8.13%，是有史以來最高。
賴清德表示，明年總額一樣用高推估5.5%，總金額達到9883億，另外再增加199億公務預算，加總就超過1兆零82億元，將會是歷年來最高。他表示，剛剛吳明賢很客氣說，台灣醫療產值不到1兆元，但其實加上智慧醫療項目、其他服務、其他行業，老早就破兆元。
賴清德解釋，使用高推估的目的是維持甚至提升醫療服務品質，因為高推估後，健保點值已經接近1點1元，這筆錢不是給醫療機構營運者放在口袋，而是讓大家提高醫療品質，該更新的設備可以更新，該精進的技術，有錢可以訓練。
賴清德說，同時也希望替醫護人員加薪，因為近年來流動率確實比較高，原因跟薪水不無關係，所以希望健保點值足夠時，公立機構、私立機構都應該幫員工加薪，目前政府已率先幫公立醫療機構員工加薪，其中之一就是提高專業加給，加薪幅度大概5%左右，後來為軍公教人員加薪後，加總下來公立醫療機構約加近8%，希望流動性不要那麼高，能夠穩定在醫療環境從事服務。
賴清德指出，使用高推估第三個目的，是希望衛福部能夠進行醫療給付更有彈性，過去是「不同工同酬」，所以內外婦兒找不到人，現在健保總額增加後，就可以調整為「不同工不同酬」，甚至較複雜的手術或醫療行為可以得到較高點值，希望能提高醫療服務、留得住人才、加惠民眾健康福祉。
賴清德繼續說明，健康台灣推動委員會第二個工作就是「健康台灣深耕計劃」，這是比照大學「高教深耕計劃」而來，前總統陳水扁當選總統後，就對高教支持提出「5年500億」，幫助台灣大學擠入國際行列，現在健康台灣深耕計劃5年也有489億。
賴清德解釋，489億的經費，出發點是不管醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所，都會碰到一些很特別的疾病、很特別的案例，如果沒有好好研究，有計劃地幫助這些病人，可能無法徹底解決問題，所以這個計劃是開放提出計劃申請，解決問題，因為這些問題光靠健保沒有辦法解決，所以額外提出健康台灣深耕計劃。
賴清德表示，健康台灣深耕計劃大概有四個面向：第一，持續栽培多元人才——智慧化時代已來臨，除了醫術本身，恐怕需要其他科技；第二，優化醫療服務環境；第三，全面推動智慧醫院；第四，醫療永續與社會責任。
賴清德說，健康台灣推動委員會也針對癌症治療提出一連串計劃，最基本原則就是「預防重於治療」，及早檢查、及早診斷、及早治療，公共衛生概念就是這樣，落實這樣的精神。他表示，第一，就是把篩檢費用增加，今年是68億，針對口腔癌、大腸癌、胃癌、肺癌、乳癌、子宮頸癌，年齡也降低到30歲就可以提出免費篩檢，而且除了傳統方法外，從今年開始，健保也開放「次世代基因定序」，針對11個癌症做檢測，到目前為止，已經檢查了400多萬人次。
賴清德特別指出，大腸癌不像肺癌可以用低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，所以政府現在特別鼓勵民眾，尤其是高風險家屬，應該做大腸鏡檢查；另外，因應用藥與國際接軌不足，治療方式與用藥可以更國際化，政府又提出「癌症新藥基金」，特別是經濟困難者，由癌症新藥基金來幫忙。最後，他說，希望在2030年，癌症的標準化死亡率能降低三分之一。
更多太報報導
衛福部突拋健保補充保費新制！卓榮泰坦承事先不知道 籲國人保障健保
健保補充保費急煞車 卓榮泰坦言應嚴謹討論：高收入多負擔是原則
台大百大貢獻 全民健保、AI語音、防疫體系15事蹟新入列
其他人也在看
《ESG》遠傳ESG全面開花 奪三項永續大獎、環境表現居冠
【時報記者王逸芯台北報導】遠傳（4904）昨（7）日再度以卓越的永續表現獲得高度肯定，連續三年入選《天下永續公民獎》大型企業服務業組前四強，創下電信業最佳成績，其中環境永續面向更以最高分居冠。遠傳憑藉「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）電信專長，以科技力實踐低碳營運並推動全員ESG文化，攜手價值鏈夥伴共同邁向淨零目標，為守護下一代生活環境貢獻企業力量。 除蟬聯《天下永續公民獎》外，遠傳今年亦同時榮獲《天下人才永續獎》及《親子天下友善家庭職場獎》，為第二度同時囊括三項指標性獎項，展現全方位永續實力。 遠傳總經理井琪表示，公司致力以智慧綠色資通訊應用推動低碳營運，並導入生成式AI提升員工工作效率與生活平衡；同時運用通訊與平台科技投入遠距醫療、AI防詐等社會議題，實踐企業社會責任。她強調，一家企業的力量有限，遠傳已連續19年號召170家供應商共同參與關懷兒少、弱勢與偏鄉的公益活動，本次獲獎是全體同仁與供應鏈夥伴、NGO攜手努力的成果。 《天下永續公民獎》由《天下雜誌》主辦，邁入第19年，為台灣最具指標性的永續獎項之一，綜合評比企業在公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續等四大面向的表現。今時報資訊 ・ 1 天前
賴總統頒發終身醫療奉獻獎給邱泰源 (圖)
總統賴清德（左）8日下午出席「第78屆醫師節慶祝大會」，會中頒發114年度終身醫療奉獻獎給前衛福部長邱泰源（右）。中央社 ・ 1 天前
巨蛋熱、商圈冷？ 王欣儀質疑台北市經費縮水恐讓行銷打折
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 針對台北市政府推動「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」等商圈振興活動的成效，台北市議員王欣儀今（8）日指出，大巨蛋雖創造逾百億元經濟效益，但周邊商圈分不到1成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」現象明顯；她批評，台北市府明年欲擴大串聯多場館行銷，經費卻大幅縮水，問卷調查回收率過低，成效缺乏公信力。 王欣儀指出，截至114年9月底...匯流新聞網 ・ 1 天前
全聯立冬土雞節X雲林良品月 張麗善與名廚示範進補好料
【記者張嘉誠／綜合報導】 在地農產品牌首選「雲林良品」與連鎖超市龍頭「全聯福利中心」首度攜手合作，11月6日在 […]民眾日報 ・ 1 天前
新北耶誕城遭板橋居民反彈 洪孟楷建議分區輪辦、市府大樓妝點常設化
2025新北歡樂耶誕城下周五登場，但再遭新北市府周邊板橋居民反彈。國民黨立委洪孟楷今建議新北市府，仿造東京都廳打造「365天亮起的新北」，升級耶誕城品牌，達成在地居民、觀光、城市三贏局面。太報 ・ 1 天前
石崇良出席台灣聯合醫學會學術演講會 (圖)
衛福部長石崇良（圖）8日在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，發表演講「以突破創新思維迎接超高齡社會」。中央社 ・ 1 天前
健保補充保費惹怨卓榮泰7小時急喊停 許宇甄：政治投機、把小資族當羔羊
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導衛福部研議健保補充保費方案，考慮將「利息、股利、租金」等導入年結算制度，引發民眾反彈，行政院長卓榮泰日前稱，已指示...FTNN新聞網 ・ 1 天前
明年健保總額破兆 總統呼籲替醫療人員加薪 解決「五大皆空」困境
賴清德總統今(8)日出席「醫師節慶祝大會」，表示明(2026)年度編列的健保總額將首度破兆，除了持續醫療器材更新與人員訓練外，政府將推動健保改革，增加醫療點數計算，也期盼私立院所能替員工加薪，讓醫界留得住人才，解決國內「內外婦兒急」五大皆空的困境。 中華民國醫師公會全國聯合會8日舉辦第78屆「醫師節慶祝大會」，賴清德總統親自出席並頒發終身醫療奉獻獎、台灣醫療典範獎等獎項。總統致詞時除代表國人祝賀醫師節快樂外，也感謝醫界365天全年無休，在一線守護國人的健康。 總統表示，醫師出身的自己雖然已離開第一線，但一直沒有離開醫療服務的領域，不論是擔任國代、立委、市長甚至是總統，只是角色有所不同。也希望政府能與醫界、社會共同合作，不僅讓民眾壽命延長，也能活得健康。 總統指出，醫療經費不能被擠壓，這將影響醫療品質，甚至損害民眾健康福祉。過去幾年來健保總額的成長率多約為3點多，但從2024年開始，政府以高推估5.5%的成長率編列健保總額，而明年會再加上199億元的公務預算，加總後健保總額將首度超過新台幣1兆元。 總統強調，政府持續改善醫療服務品質，當預算充裕時，除了該買的設備要買，該有的人才要訓練外，中央廣播電台 ・ 1 天前
報復性吃豬！彰化爌肉飯、肉圓排爆 客狂嗑3碗
彰化市 知名傳統肉圓、爌肉飯等店家，重新開業，阿泉爌肉飯，一早就準備了1千份，有民眾終於等到，一口氣就吃了3碗；阿璋肉圓 也順勢推出優惠，買10送2。 #禁宰令解除#報復性吃豬#爌肉飯#肉圓東森新聞影音 ・ 1 天前
爌肉飯回歸！業者熬夜備料 彰化名店一早現人潮
溫體豬來了，停了好幾天以豬肉為食材的小吃攤業者也恢復供應，彰化知名爌肉飯一早就出現排隊人潮，業者說為了趕在早上供應，幾乎整晚沒睡，忙著處理食材，另外在台中第二市場，豬肉攤前也出現排隊買豬肉的情況，攤商...華視 ・ 1 天前
高鐵乘車新制 11/10起對號座提早1小時以上搭車需先換票
為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵11/10起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定！高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。高鐵公司呼籲旅客發揮同理心，提早搭車請先換票，以利座位釋出後可供其他需要的旅客購買。實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購，更加省時方便。此外，旅客若有個人特殊因素（如緊急醫療需求、家人突遭變故等）請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。更多新聞推薦 ● 央視撂話「跨國抓捕」沈伯洋 本人嗆聲：台灣人沒在理中共台灣好新聞 ・ 1 天前
靠飲食顧眼睛！5大營養素＆玻尿酸護眼介紹
除了我們熟知的5大營養素，「玻尿酸」也有保護眼睛的效果！短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前
吳明賢喊話「健保改革一定要成功」 (圖)
「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮8日在台大醫院國際會議中心舉行，台灣醫學會理事長吳明賢（圖）致詞最後，對著坐在台下的總統賴清德、衛福部長石崇良，喊話「健保改革一定要成功！」。中央社 ・ 1 天前
獨家／旅展現場驚見「日本市長打工中」親推招財貓之城 贈品狂送超親民
日本愛知縣常滑市今年首度參加「2025 ITF台北國際旅展」，攤位上身穿傳統「袢天」的男子，親切地向民眾遞上資料與紀念品，不少人以為只是一般打工地推廣人員。事實上，他是常滑市市長「伊藤辰矢」。沒有排場、沒有致詞，市長親自站進攤位，用最直接的方式推廣城市，成為日本館內最特別的一幕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一
今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出...聯合新聞網 ・ 1 天前
傾聽孩子說話 台南慈中老師黃淑如慈母心
台南慈濟中學國中部老師黃淑如，獲頒傑出校園獎導師獎，也是全台唯二獲獎的國中導師，她總是以身作則，跟著學生做，讓孩子知道始終有老師陪伴。她也會每天自製小字條，貼在聯絡簿上，把小本子成了師生聊天的天地...大愛電視 ・ 1 天前
40年前捨臺大醫工作，他成花蓮慈濟第一個外科醫師！72歲陳英和獲醫療奉獻獎：感受「被需要」的幸福
「我同樣的努力，在臺大醫院，頂多錦上添花；我在東部，卻能讓更多病人因為我的努力而得到照顧！」72歲花蓮慈濟醫院名譽院長、骨科權威陳英和，昨（11/1）日獲頒象徵台灣醫療最高榮譽的「醫療奉獻獎」。他是花蓮慈濟第一位報到的醫師，照護花、東鄉親40年如一日。其收治超過200位僵直性脊椎炎患者，曾笑稱「這數字應該是全世界最多」，技術被收錄在美國醫學教科書中，成為全球醫師學習的範本。而他視病猶親，常在診間蹲下身把臉貼近病人的腳，透過嗅覺去分辨傷口有沒有發炎；也因為深知病人完成植皮手術後的皮膚最脆弱，行醫45年來吹了上百顆氣球，讓截肢的病人當坐墊。但陳英和昨天領獎時仍謙稱，「花蓮俗稱後山，但有更多奉獻獎是在山上行醫…；我的工作條件又比更多人好得太多。所以，還更要繼續努力」。幸福熟齡 ・ 1 天前
女診間外辱醫師缺錢 當事人還原過程：母女終身拒診
高雄阮綜合醫院近日發生一起醫病衝突事件，一名女子未掛號就想闖診間，要求醫師說明母親病情，遭到拒絕後竟回嗆醫師缺錢，雙方因此爆發口角衝突，女子將影片上傳至社群，卻反遭砲轟。當事人黃醫師事後也發文還原當下情況，並質疑「需要這樣被羞辱嗎」，也撂話該對母女終身不得掛他的門診、收治住院於他名下。中時新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴IPAC峰會演講 引國際關注！賴清德發聲了
蕭美琴IPAC峰會演講 引國際關注！賴清德發聲了EBC東森新聞 ・ 1 天前
皮膚出現不同色斑？ 醫曝白斑與黑斑成因、症狀與治療
皮膚出現不明斑點？常見的皮膚色素疾病包括白斑、黑斑及各類色素斑點。其中，白斑與黑斑是最常見的色素異常，雖然同屬於色素疾病，但成因與症狀各不相同，治療方式也有所差異。醫師指出，有些患者因為外觀受到影響，甚至產生社交障礙。其實，只要及早就醫並接受適當治療，大多數情況都有機會獲得改善甚至根治。NOW健康 ・ 1 天前