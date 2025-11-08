明年健保總額破兆 總統呼籲替醫療人員加薪 解決「五大皆空」困境

賴清德總統今(8)日出席「醫師節慶祝大會」，表示明(2026)年度編列的健保總額將首度破兆，除了持續醫療器材更新與人員訓練外，政府將推動健保改革，增加醫療點數計算，也期盼私立院所能替員工加薪，讓醫界留得住人才，解決國內「內外婦兒急」五大皆空的困境。

中華民國醫師公會全國聯合會8日舉辦第78屆「醫師節慶祝大會」，賴清德總統親自出席並頒發終身醫療奉獻獎、台灣醫療典範獎等獎項。總統致詞時除代表國人祝賀醫師節快樂外，也感謝醫界365天全年無休，在一線守護國人的健康。

總統表示，醫師出身的自己雖然已離開第一線，但一直沒有離開醫療服務的領域，不論是擔任國代、立委、市長甚至是總統，只是角色有所不同。也希望政府能與醫界、社會共同合作，不僅讓民眾壽命延長，也能活得健康。

總統指出，醫療經費不能被擠壓，這將影響醫療品質，甚至損害民眾健康福祉。過去幾年來健保總額的成長率多約為3點多，但從2024年開始，政府以高推估5.5%的成長率編列健保總額，而明年會再加上199億元的公務預算，加總後健保總額將首度超過新台幣1兆元。

總統強調，政府持續改善醫療服務品質，當預算充裕時，除了該買的設備要買，該有的人才要訓練外，也希望能夠為醫療人員加薪，改善他們的工作環境並留住人才。總統說：『(原音)政府在今年已經有幫公立醫療院所的專業加給調升，這樣加薪大概5%左右。那我也希望私立的醫療院所也能夠如此，所以我們增加了(健保)總額，醫療院所收入增多了，我希望能夠反映在員工的薪資上面。當員工加薪了、工作條件改善了，我們才留得住醫療人員，醫療服務品質才不會受到影響。』

另外總統也說明，健保總額提升，也是為了讓衛福部有空間進行健保改革。過去是「不同工同酬」，未來則是要「不同工不同酬」。長時間、精密及複雜的手術，申請的醫療費用點數要增加，每點的點值也要維持，讓內、外、婦、兒、急診等五大科能招得到人，僅用道德勸說是沒有效果的。

總統最後也報告5年489億的「健康台灣深耕計劃」，提供各級、各地區的醫療院所支持，解決一線醫療體系的難題。