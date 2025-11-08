明年健保總額破兆 總統呼籲替醫療人員加薪 解決「五大皆空」困境
賴清德總統今(8)日出席「醫師節慶祝大會」，表示明(2026)年度編列的健保總額將首度破兆，除了持續醫療器材更新與人員訓練外，政府將推動健保改革，增加醫療點數計算，也期盼私立院所能替員工加薪，讓醫界留得住人才，解決國內「內外婦兒急」五大皆空的困境。
中華民國醫師公會全國聯合會8日舉辦第78屆「醫師節慶祝大會」，賴清德總統親自出席並頒發終身醫療奉獻獎、台灣醫療典範獎等獎項。總統致詞時除代表國人祝賀醫師節快樂外，也感謝醫界365天全年無休，在一線守護國人的健康。
總統表示，醫師出身的自己雖然已離開第一線，但一直沒有離開醫療服務的領域，不論是擔任國代、立委、市長甚至是總統，只是角色有所不同。也希望政府能與醫界、社會共同合作，不僅讓民眾壽命延長，也能活得健康。
總統指出，醫療經費不能被擠壓，這將影響醫療品質，甚至損害民眾健康福祉。過去幾年來健保總額的成長率多約為3點多，但從2024年開始，政府以高推估5.5%的成長率編列健保總額，而明年會再加上199億元的公務預算，加總後健保總額將首度超過新台幣1兆元。
總統強調，政府持續改善醫療服務品質，當預算充裕時，除了該買的設備要買，該有的人才要訓練外，也希望能夠為醫療人員加薪，改善他們的工作環境並留住人才。總統說：『(原音)政府在今年已經有幫公立醫療院所的專業加給調升，這樣加薪大概5%左右。那我也希望私立的醫療院所也能夠如此，所以我們增加了(健保)總額，醫療院所收入增多了，我希望能夠反映在員工的薪資上面。當員工加薪了、工作條件改善了，我們才留得住醫療人員，醫療服務品質才不會受到影響。』
另外總統也說明，健保總額提升，也是為了讓衛福部有空間進行健保改革。過去是「不同工同酬」，未來則是要「不同工不同酬」。長時間、精密及複雜的手術，申請的醫療費用點數要增加，每點的點值也要維持，讓內、外、婦、兒、急診等五大科能招得到人，僅用道德勸說是沒有效果的。
總統最後也報告5年489億的「健康台灣深耕計劃」，提供各級、各地區的醫療院所支持，解決一線醫療體系的難題。
其他人也在看
追夢事務所上線 總統街舞評審初體驗擺出B-Boy姿勢
（中央社記者溫貴香台北7日電）總統賴清德YouTube頻道今天推出新單元「追夢事務所」，第一集節目前往街舞教室拜訪赴韓國追夢的青年，總統以白襯衫與牛仔褲造型現身，化身街舞評審，還應選手要求擺出B-Boy Stance動作，開玩笑地說「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以」。中央社 ・ 1 天前
「追夢事務所」上線 賴總統街舞評審初體驗 肯定新世代勇敢追夢
賴清德總統啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，YouTube頻道推出全新系列節目「追夢事務所」，第一集影片「舞力全開跳出自我」今天(7日)晚間正式上架。總統在片中與2位熱愛街舞且遠赴韓國取經的青年深入對談，總統還初體驗當起一日街舞評審，甚至應選手要求一起擺出「B-Boy Stance」動作，大展親民的一面。 賴清德總統社群YouTube頻道7日推出全新單元「追夢事務所」，以「青年百億海外圓夢基金計畫」的參與學子為互動主角。首集總統前往街舞教室，拜訪2位日前赴韓國追夢的青年蔡名杰與楊博，傾聽他們接受世界級舞團的訓練，用行動實現夢想、挑戰自我、突破極限的心路歷程。 影片一開始，總統拋開西裝外套，以白襯衫、牛仔褲裝扮輕裝出場，笑稱這是他「家裡最年輕的衣服」，他也坦言自己要與街舞好手見面內心很緊張。 蔡名杰與楊博皆分享這趟旅程讓他們不只技術進步，視野也更開闊，更知道自己想往哪裡前進。賴總統聽聞後直呼很感動，並表示只要給年輕人機會，他們就能創造無限可能，這也正是政府推動「青年百億海外圓夢基金計畫」的初衷。總統說：『(原音)表示我們青年百億海外圓夢基金是非常值得，國家給予年輕人機會，你們也掌中央廣播電台 ・ 1 天前
健保整體預算破兆元 總統：提高服務、留住人才
賴清德總統今天(8日)應邀出席「2025台灣醫學週，台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」。總統在致詞時詳細介紹明年度的健保預算，會繼續高推估編列新台幣9千8百多億元預算，若再加上非健保給付的近200億元公務預算，明年相關經費總額將超過1兆元，總統強調，高推估的目的就是希望能藉此「提高醫療服務，留得住人才，加惠民眾的健康福祉」。賴總統在出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮致詞表示，他是因為1996年台海第一次飛彈危機而決定棄醫從政，回顧近30年歷程，發現自己的問政深深受惠於醫學與醫療的專業訓練，一直秉持誠實面對問題、務實提出計畫、踏實解決問題，而他的政治理念跟醫學理念一樣，就是不管先來後到、不管族群，只要認同這個土地，就是這個國家的主人，同時應將經濟發展的果實讓全民共享，尤其要積極協助弱勢民眾，總統說：『(原音)我特別可以跟我們醫界各位前輩、各位夥伴報告的是，不管我在哪個位置上，我的心一直都沒有離開醫界。』 總統先介紹自己在擔任立委與行政院長時，處理或改善過的不合理醫療問題，接著說明就任總統後成立「健康台灣推動委員會」的工作重點，首先就是提高健保總額，政府將持續以高推估方式計算，總統說：『中央廣播電台 ・ 22 小時前
《動休閒》巨大 前三季每股賺2.31元
【時報-台北電】巨大（9921）7日公布前三季財報，營收479.6億元，年減16.9％，毛利率19.8％，稅前盈餘14.3億元，稅後純益9.1億元，EPS 2.31元，年減約6成。 巨大表示，第三季營收153.6億元，年減24.9％，單季毛利率21.5％，較去年同期的18.5％增加3個百分點，主因是受惠自有品牌在旺季加強促銷，銷售出貨認列存貨回升利益，帶動整體獲利表現，單季稅前盈餘5.8億元，稅後純益3.5億元，每股稅後純益0.89元。 在市場表現方面，隨著歐洲需求逐步回暖，集團代工業務前三季銷售維持近20％成長，表現亮眼；自有品牌方面，歐洲市場亦呈現溫和復甦，儘管各區域表現略有消長，整體趨勢仍逐步回穩；至於美國市場，受到關稅政策及總體經濟影響，消費動能略顯保守；大陸市場則因去年同期基期高，營收呈現年減。巨大強調，隨著歲末年終節慶旺季來臨，集團將持續靈活調整市場策略，以提升銷售表現。 此外，電動輔助自行車（E-Bike）前三季銷售金額（OB+OE）占巨大集團營收25％，雖然占比略為下降，但銷量呈現成長，反映市場需求逐漸回溫。 由於巨大集團9月24日遭美國CBP對其台灣製造工廠出口至美國時報資訊 ・ 18 小時前
《興櫃股》水星生醫 周漲幅稱霸興櫃
【時報-台北電】台股11月開局不平靜，加權指數單周下跌581點，周線終結連十漲，惟大型權值股熄火之際，中小型股逆勢竄出頭，興櫃市場多頭火種未受影響，水星生醫*（6932）、火星生技*（7731）兩檔生技股齊發力，單周漲幅分別衝上34.91％及25.93％，稱霸興櫃，另展逸（6798）則受惠營運回溫，也勁揚逾2成。 上市櫃及興櫃公司10月營收陸續公布，據統計，截至7日止，共計132家興櫃公司搶先公布10月營收，當中44家繳出年月雙增成績單。而關注個股周漲幅表現，興櫃本周漲幅前十大依序為水星生醫*、火星生技*、展逸、環拓科技、泰宗、歐特明、金鼎科、達輝光電、政美應用、國鼎，周漲幅介於13.04％～34.91％，其中周漲幅冠、亞軍的水星生醫*、火星生技*單周成交量均超過萬張，分別達1.79萬張、2.61萬張。 股市高檔震盪，生技族群再度成為資金避風港，興櫃聚焦特殊需求藥物開發的水星生醫*，宣布將攜手保瑞藥業推進3D列印製藥技術平台，利多消息激勵其股價單周大漲，其自主研發的StackDose製藥技術平台，將導入保瑞藥業位於中壢的PIC／S GMP廠。由水星生醫負責導入StackDose製藥設備時報資訊 ・ 17 小時前
兆豐捐彰化首座「理財愛的書庫」 助孩子從小扎根理財觀念
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】全台第四、彰化首座「理財愛的書庫」今（7）日在永興國小揭牌，縣長王惠 […]觀傳媒 ・ 1 天前
SHOPLINE廣告團隊雙11前夕集體離職！薪資平台揭關鍵原因
【記者張綵茜／台北報導】電商平台SHOPLINE於10月底遭爆廣告代操團隊在雙11前夕集體離職；薪資查詢平台指出，此事件突顯代操產業的管理和人力問題。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
禽流感重創供應 感恩節火雞漲價25% 省錢仍有竅門
禽流感導致火雞產量大減， 今年感恩節火雞零售價上漲25%，批發價漲幅更三倍於此；感恩節大餐成本提高已成定局，但還是有省錢...世界日報World Journal ・ 20 小時前
全台客運駕駛短缺 公路局與業者攜手擴大徵才
全台面臨客運駕駛嚴重短缺問題，交通部公路局攜手業者舉辦擴大徵才活動，今（8）日在台北車站大廳登場，業者開出500多個職缺、6萬起跳的薪水要找人才，不過現場詢問度不高。公視新聞網 ・ 14 小時前
正視台灣需「電力保險」！張景森籲應考量台灣能源戰略、拖越久越貴：核二、核三盡速轉為戰備電廠
張景森形容，這是一張「電力保險」，平時不用不必發電、無需燃料，但只要維持系統完整、設備維護、人員演練，一旦有事可在迅速完成併網啟動，正如戰備醫院、戰備機場，台灣應該也要有「戰備電廠」。放言 Fount Media ・ 22 小時前
台新新光金參加金融博覽會 展示AI防詐.AR理財遊戲
財經中心／楊思敏、戴亞倫 台北報導今年有許多金融業者都來參加「台北國際金融博覽會」，像是台新新光金控，在合併後展現新面貌，現場展示金融科技的應用成果。例如，ATM設有AI防詐功能，一旦鏡頭偵測道潛在風險，螢幕就會跳出警示，另外，利用AR互動遊戲，讓民眾學習退休理財觀念。民視 ・ 1 天前
兆豐捐彰化縣第一座理財愛的書庫 扎根理財觀念
【記者林玉芬/彰化報導】彰化第一座「理財愛的書庫」7日在永興國小揭牌，縣長王惠美、台灣閱讀文化基金會董事黃坤檳、兆豐證券董事長陳佩君、新竹物流經理張曉華等與會揭牌，這不僅是閱讀教育的重要里程碑，更象徵...自立晚報 ・ 1 天前
健保總額明年破兆元大關 賴清德：3大方向拚醫療永續
健保補充保費改革惹議，行政院前晚指示暫緩相關規劃，但醫界隨後紛紛表態支持改革。總統賴清德今（8日）日出席「2025台灣醫學週 台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」致詞時，也特別強調健保財務的重要性。賴清德表示，健保總額已連兩年創新高，明年將突破兆元，而提高健保總額有三個目的，要提升醫療品質、幫醫護加薪自由時報 ・ 22 小時前
漏看「不賠泳池意外」 北市挨轟：矇眼簽保險
台北市所屬的游泳池發生意外，竟然不能理賠? 台北市議員許淑華踢爆，台北市體育局簽了「無效保單」，在游泳池受傷無法理賠，當初是矇著眼睛簽嗎。體育局坦承疏失，承諾賠償費會概括承受。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中信AI信用卡秘書 金博會處女秀
2025台北國際金融博覽會7日盛大開展，中信金控以「智能引領、打造金融新航線」為主軸，展示銀行、人壽、證券、投信等子公司共10項創新金融應用，其中又以業界首創的「AI信用卡秘書」最為吸睛，應用生成式人工智慧（AI）依客戶需求提供專屬信用卡用卡攻略，僅需詢問「刷哪張卡最划算？」系統即會比對不同卡片權益與商店優惠，亦可統計花費明細並提供用卡建議，並依據民眾的消費習慣，主動偵測潛在刷卡交易風險，提醒民眾進行交易確認，現場吸引民眾踴躍互動體驗，迴響熱烈。工商時報 ・ 1 天前
2025金博會》兩大主題場域＋金融防詐、永續金融、退休理財3主軸！逾450展位連3天展出
2025第三屆台北國際金融博覽會（FinExpo）周五(11/7)開幕，今起連三天在台北世貿展覽一館盛大展開。 主辦單位《今周刊》發行人梁永煌致詞指出，在2020年11月7日，第一屆金博會開幕當天台股加權指數為13273點，第三屆開幕前一天收盤為27899點，指數5年漲幅高達110%，「小小多山的國家能有這樣的成績，相信在場的所有朋友都功不可沒」。 談到「亞洲資產管理中心」議題時，金管會主委彭金隆以「馬戲團大象被細繩制約」的故事比喻，提醒金融業勿被過去推動未果經驗的「囚繩」所制約。 他強調2025年的台灣與1995年、2001年、2012年的台灣已有巨大差別，「我們現在雖不是非常巨大的大象，但也絕非掙脫不了囚繩的小象。」 財政部次長阮清華則指出，台股市值近年成長巨大，然外資來台投資不只看EPS，也看公司治理、普惠金融以及永續。 他強調，永續是台灣融入國際社會的重要門票，希望金融業都能看到永續金融為台灣加值的重要性。今周刊 ・ 1 天前
電商廣告團隊雙11前夕「集體離職」！薪資平台揭3關鍵原因
雙十一購物節前夕，電商平台SHOPLINE驚傳廣告代操團隊集體離職消息，薪資查詢平台「比薪水」分析指出，員工薪資雖高於同業約10%、福利優渥，但近年管理收緊、升遷有限、部分新主管對業務不熟悉，是造成離職的主因。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
《金融》中信AI信用卡秘書 金博會處女秀
【時報-台北電】2025台北國際金融博覽會7日盛大開展，中信金控以「智能引領、打造金融新航線」為主軸，展示銀行、人壽、證券、投信等子公司共10項創新金融應用，其中又以業界首創的「AI信用卡秘書」最為吸睛，應用生成式人工智慧（AI）依客戶需求提供專屬信用卡用卡攻略，僅需詢問「刷哪張卡最划算？」系統即會比對不同卡片權益與商店優惠，亦可統計花費明細並提供用卡建議，並依據民眾的消費習慣，主動偵測潛在刷卡交易風險，提醒民眾進行交易確認，現場吸引民眾踴躍互動體驗，迴響熱烈。 本次展覽中國信託金控聚焦「科技暖心」、「體驗貼心」、「服務順心」三大面向，金管會主委彭金隆特別蒞臨中國信託展區指導，由中信銀行董事長陳佳文親自接待，在中國信託員工引導介紹下，彭金隆特別體驗中國信託首創「AI信用卡秘書」多項亮點服務，彭金隆透過「AI信用卡秘書」洽詢現有信用卡優惠活動，陳佳文進一步說明各展區特色。 中信銀行總經理楊銘祥則於開幕致詞時表示，中國信託從智能科技、場景拓展到數位創新，致力提供便捷且有溫度的數位服務，不僅全面升級客戶體驗，同時守護客戶資產，「對中國信託來說，科技不只是創新，更是守護每一個家庭的承諾。」 不時報資訊 ・ 17 小時前
關稅戰衝擊 大陸10月出口意外年減1.1％
關稅戰衝擊持續發酵，中國海關總署7日公布外貿數據慘淡，以美元計，10月出口年減1.1％，不僅較9月的8.3％大幅放緩，也遠低於市場預期的3％，創八個月新低。10月進口年增1％，同樣遠低專家預估的3.2％，創五個月低。工商時報 ・ 1 天前
打工族看過來！酷澎搶雙11短期理貨工 單日薪資最高3,750元
美商酷澎雙11持續拚業績！打工族引頸期盼酷澎能再次端出高時薪搶人力，最新傳出，酷澎果然有動作了，至龜山、觀音廠區協助理貨，時薪260元加上「加碼金」1,800元，晚班與凌晨班的單日薪資最高上看3,750元，6天下來，最高可望賺取近2萬元。能下補貼重手，外界因而認為，酷澎對今年雙11買氣還是有一定的把握！鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前