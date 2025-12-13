明年健保總額逾1兆元 賴清德曝壞消息：請立院幫忙審查總預算案

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德今（13）日下午出席2025健康台灣深耕論壇。其中，賴清德表示，政府使用高推估5.5%增加明年健保總額，加上醫界要求該由公務預算編列的，應該從健保總額移出，政府也撥補了199億元，明年度健保總額約為1.082兆元，已送到立法院審議，但最大問題在於，現在中央政府總預算還未付委審查，希望立法院盡快幫忙，否則將影響醫療品質。

總統賴清德說，明年度健保總額約為1.082兆元，希望預算能符合醫界服務、確保醫療品質。（資料照）

賴清德致詞時提到，健康台灣推動委員會有幾個目標，其中包括改善醫療環境，讓醫療人員有更好的服務空間，增進人民健康福祉，所以政府用高推估5.5%來增加健保總額，約為9286億元，較去年增加了513億元。另外醫界也長期要求，應由公務預算編列的，該從健保總額支付移出，所以政府也撥補181億元，使今年健保總額總增加8.13%，應該是過去以來最多。

廣告 廣告

賴清德指出，明年度預算已經送立法院審議，政府一樣用高推估5.5%增加健保總額，總額約為9883億元，連續兩年都是高推估，就是為了改善台灣的醫療環境。如果再把公務預算支付的，從健保總額支付拿掉，這部分大概是199億元，明年度健保總額約為1.082兆元，希望預算能符合醫界服務、確保醫療品質。

不過，賴清德也說，以上聽起來像是好消息，但還有一個消息要跟大家報告，就是預算還沒有審議，現在最大的問題是在這裡，憲法規定中央政府總預算最晚要在12月31日前審議完畢，但現在已經12月中了，還沒有交付委員會審查，勢必會影響醫界新增預算、國家發展，希望立法院幫中央政府總預算交付委員會審查，因為這是國家所需要的預算。

更多FTNN新聞網報導

賴清德找陸配麵館吃麵 鄭麗文批矯情：打壓歧視吃一碗麵就沒事？

是否願跟賴清德聊聊？鄭麗文：他已錯過關鍵溝通時機 若不知問題癥結願送鏡子給賴

停砍公教年金三讀引綠砲轟 鄭麗文反批執政黨挑撥世代撕裂社會破壞團結

