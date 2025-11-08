明年健保規模創新高 賴清德要求衛福部調整給付結構
衛福部推二代健保補充保費改革惹議，賴清德總統今天表示，政府為了打造「健康台灣」，明年度健保總額將達到9883億元，政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高；護理人員及其他醫療專業人員近年流動率偏高，核心原因仍與待遇有關。他期盼健保總額提高後，衛福部可調整給付結構，改善過去不同工卻同酬的問題，未來可針對較高負荷、較複雜的手術或醫療行為給予較高點值，讓給付更反映實際工作量與專業難度。也希望在2030年前，將癌症標準化死亡率降低1/3。
賴清德今天出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」時表示，因為醫界與大家的共同努力，國人平均餘命增長至約80歲左右，可是不健康年數也約有8年之久，這代表臺灣人民一生當中，平均有10％的時間是不健康的，可能臥病在床、坐輪椅或生活需要照料，這是非常可惜的事情。
因此他說，總統府成立「健康台灣推動委員會」，邀集醫界與社會各界共同參與，也感謝醫界的響應。此外，為了要讓健保永續發展，今年健保總額預算核定約9286億元，較去年增加531億元，如果加計公務預算，還會多181億元，實質成長率超過8％。明年度健保總額將達到9883億元，且由政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高，目的就是要讓醫療機構有足夠資源，更新設備，精進技術，能提升醫療品質，協助員工加薪、降低醫療人力流動。
賴清德指出，護理人員及其他醫療專業人員近年流動率偏高，核心原因仍與待遇有關。政府已率先為公立醫療機構員工加薪，第一階段是調高醫療人員的「專業加給」，將醫界各職級之專業加給拉高到與一般公務人員相同，約可增加近5％ 薪資；今年軍公教再加薪3％，合計公立醫療機構員工加薪幅度約近8％，用意就是希望穩定醫療人力、降低流動性。此外，也盼健保總額提高後，衛福部可調整給付結構，改善過去不同工卻同酬的問題。
他舉例。未來可針對較高負荷、較複雜的手術或醫療行為給予較高點值，讓給付更反映實際工作量與專業難度。期許達到提高醫療服務品質、留住人才，嘉惠民眾的健康福祉。
此外，我國首次推動「健康台灣深耕計畫」，規畫5年合計約投入489億元。賴清德表示，無論是醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所、醫師公會、各學會，不論位於都會或偏鄉，都可能遇到特殊疾病或棘手個案，如果沒有系統性研究與專案支持，問題可能長期得不到妥善解決。
因此，他強調，「健康台灣深耕計畫」將開放上述單位提出計畫申請，以解決在第一線面臨、但無法僅靠健保給付處理的問題，政府以額外經費支持。此外，該計畫聚焦4大面向，亦即培育多元人才、優化醫療服務環境、全面推動智慧化醫療，及醫療永續與社會責任。目前第一階段計畫多已核定，未來將持續推動與落實，讓醫界有更大的空間發揮專業，也讓民眾真正受惠。
賴清德指出，在眾多疾病之中，政府特別鎖定癌症提出一系列政策，包括降低篩檢年齡及增加癌症篩檢範圍等，篩檢經費從去年28億元，今年提高至68億元，期盼達到早期篩檢、早期發現、早期治療的目標。除傳統篩檢方式外，自今年起健保也納入次世代基因定序檢測（NGS），針對11種癌症提供基因檢測。
截至10月，篩檢人次已超過400萬人次，他認為，這顯示經費增加確實發揮作用，有助於早期發現、早期介入。篩檢之後若確診癌症，政府也檢討各癌別治療流程與成效。此外，也推動「癌症新藥基金」，特別協助需要新藥、但經濟較困難的病人，以縮小治療落差，希望在2030年前，將癌症標準化死亡率降低1／3。身為醫界的一份子，有機會擔任總統深知責任重大，希望獲得醫界支持與協助，一同為民眾健康打拚，讓國人更健康、國家更強，讓世界更加擁抱臺灣。
