明年健保費確定不漲 健保會：費率維持5.17%

明年健保總額協商獲共識，金額逼近兆元。全民健康保險會今天宣布，明年底健保安全準備金達兩個月，未低於水位，確定明年健保一般保費不漲，費率維持5.17%。已將結果呈報衛福部轉呈行政院核定。另針對補充保費等議題，健保會委員並未進行討論及提供建議。

全民健康保險會19日舉行會議討論115年度一般保費。健保會執行祕書周淑婉（圖）下午接受媒體聯訪說明，115年健保總額安全準備有兩個月，未低於水位，保險費率維持現行5.17%不調整，已將結果呈報衛福部轉呈行政院核定。（中央社資料照）

全民健康保險會9月24日歷經13小時協商，醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等4部門的健保總額及其他預算均達成共識，各部門總額都達到行政院核定成長率上限5.5%，為史上首見，總額達到新台幣9883.35億元。

「健保安全準備金」像是家裡應急需準備周轉金，據《健保法》規定，最低安全水位以一個月為基準。衛生福利部長石崇良日前已多次評估，以高推估5.5%成長率計算，明年仍可維持近兩個月安全準備金，保費凍漲。

全民健康保險會今天舉行會議討論115年度一般保費。健保會執行祕書周淑婉下午接受媒體聯訪說明，根據衛生福利部中央健康保險署提供試算資料，單就健保收入試算，未含公務預算挹注，115年健保總額安全準備有兩個月，未低於水位，保險費率維持現行5.17%不調整，已將結果呈報衛福部轉呈行政院核定。

115年度醫院總額達6853.06億元、西醫基層總額1861.99億元、牙醫門診總額583.69億元、中醫門診總額364.29億元，4部門健保總額成長率均達核定上限5.5%，其他預算也有220.32億元，較114年度增加11.49億元，整體合計9883.35億元、成長率5.5%。

另外，健保財務問題迫在眉睫，衛福部正持續討論各種可能方案，包括取消補充保費上限等措施，最關鍵的仍是跨部會溝通，改革無明確時程表，會持續推動；周淑婉表示，健保會委員未特別對補充保費進行討論。