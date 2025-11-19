明年健保費確定不漲！安全準備金達2個月 費率維持5.17%

衛福部。游騰傑攝



衛福部長石崇良上任時曾明確表示「明年漲保費機會很低」。健保會今（19）日公布115年度健保費率審議結果，依照健保署最新精算資料，健保安全準備金預估可達2個月，因此決議維持現行5.17%，不用漲保費。

依現行《全民健康保險法》規定，健保的安全準備金依法必須達到一個月以上，若不足一個月水位，基於健保收支連動，就必須調漲健保費來因應。健保會執行秘書周淑婉表示，健保會今正式討論明年度的一般保費費率，依照目前健保署提出的精算資料結果，明年度健保收入（不含政府公務預算撥補）即足以支撐2個月給付支出，因此敲定維持現行5.17%的一般保費費率不動，此次審議因財務狀況明確，委員們很快便達成共識。

外界原先憂心，2026年健保總額採「最高推估」後大幅增加531億元、達9,883.35億元、逼近「兆元規模」，外界一度擔心會不會導致民眾每個月要繳的健保費也跟著調漲。石崇良先前也曾說明，即便明年採5.5%高推估成長率，健保財務仍可維持1個月以上安全準備，因此漲保費機會偏低。

針對近期備受爭議的補充保費改革，包括租金、利息、股利採「結算制」，行政院已指示暫緩。至於今日健保會是否有提到補充保費？周淑婉則說明，衛福部已經出面解釋過，一切改革方案都還在研議當中，健保會今天也沒有特別著墨這一塊。

