明年健保費確定不漲 安全準備金達2個月
衛福部長石崇良今年8月底上任時明確表態，明年漲健保費機會很低。衛福部全民健康保險會今天（19）正式進行討論，根據健保署精算結果，安全準備金達2個月，高於法定的1個月水位，因此明年健保費率維持現行5.17％，不會漲保費。
115年度健保總額協商今年9月舉行，歷經13小時，醫界和付費者雙方罕見達成共識，醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等各部門總額都達到行政院核定成長率上限5.5％，為史上首見，總額達9883.35億元。
依現行《全民健康保險法》規定，安全準備金必須達到1個月以上，若不足，基於健保收支連動，就必須調漲健保費來因應。健保會今天召開第7屆114年第9次委員會議議程，討論全民健康保險115年度保險費率方案審議案。
健保會執行秘書周淑婉說明，根據健保署提出的資料，安全準備金還有2個月，足以因應2個月的保險給付，因此不需要調整費率，維持現行的5.17％。該推估結果並未包含政府挹注的公務預算，僅以法定健保收入計算。
至於石崇良日前拋出補充保費改革方向，將導入年度結算，利息、股利、租金等一年累計逾2萬就要收取補充保費，且扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元，引發輿論。周淑婉說，衛福部已清楚說明，相關規畫都在研議當中，因此今天會議中委員並未特別著墨這一塊。
