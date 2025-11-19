明年健保費確定不漲 安全準備金達2個月
2026年健保總額近兆元，全民健康保險會今天(19日)宣布，由於至明年底安全準備金達2個月、未低於法定最低1個月門檻，因此，明年健保一般保費確定不漲，費率維持5.17%；至於日前引發討論的補充保費，委員在會中並未提出建議。
健保會今年9月24日歷經13小時協商，在醫界與付費者雙方均釋出最大誠意下，醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等4部門的健保總額及其他預算罕見皆達成共識，各部門總額均封頂，達到行政院核定成長率上限5.5%，為史上首見，明年度健保總額達到新台幣9883.35億元。
健保會19日召開委員會議討論明年度一般保費，根據健保法規定，健保安全準備金須達1個月以上，衛福部長石崇良日前評估明年可達1個月安全準備金，因此，調漲保費的機率很低。
根據健保署的試算資料，單就健保收入、未含公務預算挹注，明年健保總額安全準備金達2個月、未低於最低水位，因此，健保會決議保費費率維持現行5.17%不調整，已將結果呈報衛福部轉呈行政院核定。
根據之前健保會的協商結果，明年度醫院總額達6,853.06億元、西醫基層總額1,861.99億元、牙醫門診總額583.69億元、中醫門診總額364.29億元，四大部門健保總額成長率均達核定上限5.5%，明年度總額比今年增加近600億元；其他預算也有220.32億元，較今年度增加11.49億元，整體合計9,883.35億元，加上政府額外投入199億元公務預算，使明年實質總額達到1兆82億元。(編輯：沈鎮江)
