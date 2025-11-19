明年健保費確定不漲 安全準備金達2個月

▲衛福部健保會提到，安全準備金可因應2個月給付支出水位，確定不調漲費率。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 健保費確定不漲！衛福部健保會今（19）日審議明年健保一般保費費率。會後健保會執行秘書周淑婉指出，根據健保署的精算結果，健保安全準備金可足以因應2個月給付支出的水位，高於法定要求的一個月；因此審議結果確認維持現行5.17%，明年不調漲費率。

周淑婉說明，根據最新的精算方式，推估明年健保收入的安全準備金就可達到2個月，且不包含政府撥補的公務預散，就可因應2個月的保險給付支出，確定現行5.17%的一般保費費率。

對於日前引起爭議的補充保費改革，衛福部長石崇良拋出改革方案，但引發反彈，政策也暫時喊卡。周淑婉指出，改革方案尚在研議，健保會今日也並未特別著墨。

