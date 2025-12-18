明年元旦台北久停車新制 自停放日起第16日拖吊

停管處科長楊遠明說明，明年元旦台北市久停車新制。(記者李叔霖攝)

台北市交通局停管處十八日宣布，久停車新制完成修法自明年元旦實施，實施後大幅縮短汽機車久停容許日數上限，修法後久停容許日數上限縮短為十日，超過容許日數的久停車輛，停管處將於車體張貼通知限期五日內處理，倘若沒有處理自停放日起第十六日拖吊移置。管理及職安科科長楊遠明表示，根據統計資料，每年平均一百輛久停汽機車拖吊移置，機車與汽車數量比例為二比一。

久停車以十日作為基準，這是參考其他縣市的做法。北市停管處指出，有些車主長久停放車輛，以致有需求者沒辦法停車，因此，修正「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，自一一五年元旦起施行，現行條例僅適用停管處轄管停車場收費停車格，修法後將轄管不收費停車格及委外經營停車場納入適用範圍。

北市停管處指出，修法後提高小型車移置費及全車種保管費，這是有鑑於現行收繳移置拖吊不符實際執行成本，因此，市府提高移置費及保管費促使車主儘速領回，修法後小客（貨）汽車移置費提高為一千五百元，保管費用提高為每半日二百元，拖吊後逾五日保管費再提高每半日三百元；另機車拖吊後保管費提高為每半日五十元，拖吊後逾五日保管費再提高每半日七十五元。

值得一提的是，車輛拖吊後公告三個月，公告期滿無人認領予以拍賣，呼籲車主避免車輛久占停車格行為，並提醒違規車主儘早領回拖吊車輛，以便落實使用者付費精神，車主千萬勿存僥倖心理。