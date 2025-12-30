明年元旦起彈性育嬰留停 3大問題勞保局1次解決

彈性育嬰留停明年上路，劉秀玲強調，3大問題1次解決。(記者李叔霖攝)

育嬰留停以「日」申請將於115年元旦上路，開放受僱勞工在子女3歲前，原本可以申請最長2年育嬰留停，其中30日可依需要選擇以「日」為單位向雇主提出申請。勞動部勞保局30日表示，特地整理津貼、續保、雇主獎勵手續常見3大問題，問題1，育嬰以日申請，津貼及續保申辦手續也要按日申請嗎？這樣會不會很麻煩？

勞保局普通事故給付組組長劉秀玲表示，「不用」按日申請，可累積多日後一次辦理，而且津貼及續保可同時一次辦理完成。申辦方式與現行規定相同，可透過線上申辦，也可選擇書面申請，線上申辦還可由被保險人用手機透過行動電話認證方式申辦。

問題2，幫員工辦理育嬰續保，後續員工復職時還要通知勞保局嗎？劉秀玲指出，答案是「不用」，勞保局修改津貼及續保申請書表(含線上申辦)，整合育嬰留停屆滿後復職申報作業，被保險人選擇續保時，將會一併辦理留停屆滿復職申請，勞保局會在被保險人於續保期限屆滿之翌日，主動恢復其為一般被保險人身分及恢復提繳勞工退休金，投保單位不用再填寫復職通知書。但是員工如果提前復職，則應由投保單位填寫復職通知書通知勞保局。

問題3，企業員工未滿30人，如何申請雇主獎勵？其實雇主「不用」提出申請，勞保局自動比對育嬰續保及津貼資料篩選符合資格的雇主，單位僅需線上登錄指定帳戶，獎勵金將按季自動撥付。而且指定帳戶一次登錄，日後皆可適用，不用重複登錄。

值得一提的是，勞保局配套簡化申請程序，無論是津貼請領、育嬰續保資格及恢復退休金提繳、雇主獎勵金撥付等資訊，以及線上申辦1分鐘操作教學影片、簡易試算工具、常見問答（QA）等，都可參考官網「彈性育嬰留職停薪專區」。