明年元旦起施行無糖飲料免徵貨物稅 9/7起小客車每輛最高減徵10萬元

記者盧素梅／台北報導

財政部今（27）日於行政院會報告「暖心減負擔-所得稅及貨物稅惠民措施」政策，包括節能家電減稅、無添加糖飲料免稅、電視機、錄影機、電唱機、錄音機等4項基本家電不課稅，新購小型汽機車減稅與汰舊換新，其中小型小客車每輛最高減徵10萬元，總計貨物稅惠民措施減稅利益高達311.3億元。

行政院會今天聽取財政部說明「暖心減負擔-所得稅及貨物稅惠民措施」政策。對於貨物稅惠民措施，財政部說明，將延長購買能源效率分級為第1級、第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機減徵貨物稅實施期間4年半，至118年底，以鼓勵節能減碳、促進綠色消費及節省民眾生活支出。

財政部提出「暖心減負擔-所得稅及貨物稅惠民措施」政策相關圖表。（圖／財政部提供）

財政部指出，增訂無添加糖飲料品免徵貨物稅，及刪除電視機、錄影機、電唱機、錄音機等4項電器課稅項目，自115年1月1日施行，維護國人健康及節省民眾生活支出。

財政部也指出，將增訂自今年9月7日起購買2000cc以下新小客車、150cc以下新機車分別減徵貨物稅5萬元、2千元至119年底，及延長中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅5萬元、4千元實施期間5年至119年底，以活絡車輛相關產業並兼顧節能減碳。根據財政部資料，購買小客車且汰換舊車最高減徵10萬元。

財政部提出「暖心減負擔-所得稅及貨物稅惠民措施」政策相關圖表。（圖／財政部提供）

另外，在所得稅減稅方面，財政部指出，調整114年度每人基本生活所需費用金額為21.3萬元，較113年度增加3千元，預估受益戶數約202萬戶，增加減稅利益約12億元，明年5月申報114年度綜所稅時即可適用。而長期照顧特別扣除額由12萬元提高至18萬元，倘經立法院會三讀通過、總統公布，民眾最快於明年5月申報114年度綜所稅時即可適用，預估受益戶數約35萬戶，增加減稅利益10億元。



財政部也指出，截至本年10月底止，消費者物價指數上漲程度4.13%已達綜所稅免稅額、3項扣除額及課稅級距應調整標準(3%)，按該上漲幅度，115年度每人免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元，年滿70歲以上者調高至15.15萬元；標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者加倍扣除；薪資所得及身心障礙特別扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元，並調高課稅級距及退職所得定額免稅金額，預估受益戶數約696萬戶，增加減稅利益約144億元，民眾於116年5月申報115年度綜所稅時可以適用。

