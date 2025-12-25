明年元旦起最低工資再漲！行憲紀念日及元旦出勤應加倍給薪 新北勞工局喊話企業主：違者可罰最高100萬

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

明年起基本工資再漲！日前行政院已核定調升115年最低工資，自115年1月1日起時薪制勞工每小時最低工資應達196元，月薪制勞工每月最低工賣應達2萬9500元。新北市勞工局特別叮嚀企業主，不論本國或外籍勞工皆有適用，務必注意不得低於法定標準。

日前行政院已核定調升115年最低工資，自115年1月1日起時薪制勞工每小時最低工資應達196元！（示意圖）

勞工局更強調，事業單位如有違反上述規定，依勞動基準法及最低工資法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲請業者務必遵守法令規定，以免觸法受罰。

廣告 廣告

勞工局提醒，《紀念日及節日實施條例》公布施行後，已將行憲紀念日12月25日納入應休假日，除了行憲紀念日外，緊接而來的元旦，雇主也都應給予勞工休假且照給工資；如休假日適逢勞工每週的休息日或例假，勞雇雙方應協商擇期補假。另如使勞工於法定休假日或補假日出勤，則應加倍給付工資。



更多FTNN新聞網報導

表定下班只是參考？診所被控「壓榨式排班」 助理怒離職：證據已準備好

加薪優先給基層？員工氣炸自詡「部門英雄」 網友冷回：在公司眼裡你也只是底層

日本遊客為何選韓國捨棄台灣？ 網揪韓國優勢與國旅3大硬傷

