明年免教召卻被納入「戰時動員」 栗正傑爆1驚人內幕

賴清德總統2日赴宜蘭視導教召訓練，教召人員在濃煙下進行臥射演練。（中時資料照／鄧博仁攝）

115年度召集查詢系統1日正式開放，許多民眾第一時間上網關心明年是否需要參加教召。一名網友查詢後卻發現結果與身旁友人不同，畫面上雖然顯示「115年度無須教育召集訓練」，但同一頁卻又標註為「納編戰時動員召集對象」，讓他相當錯愕。而退役少將栗正傑2日則驚爆，後備指揮部實務上常出現「偷懶」情形，後備名冊管理只用「複製貼上」，導致今年是同一批人被召集，明年可能還是這些人，令人驚訝。

對此，後備指揮部說明，系統標註「納編戰時動員召集對象」，代表該名役男目前雖無需接受教育召集訓練，但若未來國軍下達「戰時動員召集」命令，在戰爭爆發時，他可能會是被徵召的對象之一。

栗正傑2日在中天節目《中天辣晚報》中也指出，國軍後備召集大致可分為四種型態，分別是「教育召集」、「動員召集」、「勤務召集」以及「點閱召集」。其中，教育召集是把退伍一段時間的後備軍人叫回部隊，進行複訓，讓大家重新熟悉當年所學的軍種專長，以利戰時需要時能立即投入戰場。

栗正傑進一步說明，所謂「動員召集」，就是在戰爭發生、戰時狀況下啟動的召集方式，屬於真正進入作戰狀態時才會採取的措施。他認為，合理的作法應該是先透過教育召集，把後備軍人的專長訓練完備，再進一步談戰時動員，「怎麼可以沒有教育召集，就先談動員召集？」直指這樣的狀況，後備指揮部應該好好檢討。

他也提到，後備動員編組與選員機制相當關鍵，必須清楚規畫「誰是什麼兵、該去哪裡、怎麼輪流來受訓」，才能真正達到「廣儲後備」的目標。但實務上卻常出現「偷懶」情形，名冊管理只用「複製貼上」，導致今年是同一批人被召集，明年可能還是這些人。

栗正傑呼籲，後備指揮部應該嚴謹檢討、認真落實選員機制，不要再以同樣方式敷衍帶過，唯有確實做好教育召集與平時訓練，才能在戰時真正發揮後備戰力，落實廣儲後備的人力規畫。

