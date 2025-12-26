明年全球權力重塑關鍵年！美前外交官點名七大關鍵議題 台灣入列

美國《CNN》全球事務分析師、前白宮國安官員麥格克（Brett H. McGurk）於24日撰文警告，2026年將成為定義全球權力格局的「樞紐之年」（Hinge Year）。他羅列了七大核心議題，指出從委內瑞拉的軍事對峙、俄烏戰爭進入第五年的僵局，到攸關台灣命運的中美高峰會，多項變數正同步達到改寫國際秩序的臨界點。麥格克表示，這股轉型力量將在未來一年內，對冷戰後的全球格局進行翻天覆地的重塑。

麥格克表示2026年將成為定義全球權力格局的「樞紐之年」。 （示意圖／《美聯社》）

根據《CNN》分析報導，麥格克憑藉其跨越四任美國總統的資深國安經驗，將這七大議題歸納為一套相互關聯的「全球挑戰矩陣」。他強調，這些衝突已超越單純的區域層次，實質上涉及美國如何重新定義其作為「西半球強權」或「全球霸主」的角色。這七大議題依序為：委內瑞拉、烏克蘭、台灣、以色列、伊朗、恐怖主義以及AI。

在區域衝突方面，麥格克特別點名委內瑞拉局勢。川普政府目前在加勒比海集結了自冷戰巔峰以來最強大的艦隊，推行正式名稱為「川普增修條款」（Trump Corollary）的門羅主義新策。美方正試圖透過軍事封鎖與石油航運攔截，迫使委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權垮台。這不僅是1823年門羅主義的現代延伸，更是川普測試其作為「區域霸權（hemispheric hegemon）」權威的關鍵試金石。

川普政府目前在加勒比海集結了自冷戰巔峰以來最強大的艦隊。（示意圖／翻攝自美國海軍官方X）

在歐亞熱點上，俄烏戰爭將於2026年2月邁入第五年。麥格克指出，俄軍目前雖深陷烏東且傷亡突破百萬，但普丁（Vladimir Putin）仍無退縮跡象。川普正推動一項以「領土換安全」為核心的和平協議，而 2026 年將是雙方因疲憊走向和平、或因冒險打破僵局的轉捩點。

同時，台灣議題被視為風險最高的核心挑戰。麥格克指出，川普預計於2026年春季與大陸國家主席習近平舉行峰會，台灣問題將成為核心議程。儘管川普近期批准了價值110億美元（約3460億元新台幣）的史上最大對台軍售，但考慮到北京目標在2027年前具備武統能力，以及全球半導體供應鏈的脆弱性，麥格克引用國際政治諺語提醒台灣：「如果你不在談判桌上，你就會出現在菜單裡（When not at the table, you're on the menu）」，暗示台灣必須警惕成為大國交易中的籌碼。

川普預計於2026年春季與大陸國家主席習近平舉行峰會。 （資料照／《美聯社》）

在以色列方面，麥格克指出，以色列必須在2026年10月27日前舉行國會選舉，選舉結果可能決定以色列能否鞏固軍事成果。若以色列出現新的團結聯盟，川普擴大《亞伯拉罕協議》並與沙烏地阿拉伯達成協議的機會將增加。

伊朗問題方面，麥格克認為，伊朗正處於極度脆弱的時刻：代理人網路瓦解、防空設施被毀，且86歲的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）健康不佳。2026年可能出現政權動盪、接班危機，或因絕望而發動的激進軍事反擊。

以色列、伊朗問題等也是核心議題。（示意圖／《美聯社》）

麥格克也警告，恐怖主義正在捲土重來。他表示，從2022年至2025年，受哈瑪斯襲擊以色列事件影響，全球恐怖攻擊事件和死亡人數再次上升。上個月澳洲發生針對猶太人的大屠殺事件，洛杉磯也破獲一起計劃在新年前夕人群中引爆炸彈的陰謀。美國和其合作夥伴必須加強跨境執法合作。

在AI領域，麥格克指出，大陸在2025年推出新的前沿推理模型DeepSeek R1，以遠低於美國模型的成本挑戰領先地位，迅速攀升至蘋果應用程式商店榜首，並短暫引發金融市場震盪。他表示，這凸顯出技術優勢可能迅速被侵蝕，2026年AI領域預計將出現更多摩擦。

