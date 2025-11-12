明年再戰經典賽？ 陳傑憲表態想打 12月視傷勢恢復狀況決定

2026 WBC經典賽將於3月開打，「台灣隊長」陳傑憲今天(12日)表態，如有機會，他希望參加，但仍要看自己傷勢復原進度，預計12月就會給出明確答案。

中職統一獅隊長陳傑憲12日舉行《突破極限的信念》新書發表會，分享自己的棒球人生故事。內容包括他從小打球的環境，以及在12強賽中，團隊如何從不被看好到奪下世界冠軍的歷程。特別的是，出版社還邀請到漫畫家陳小雅在書中「重現」陳傑憲在12強冠軍賽敲出3分砲的熱血瞬間。

廣告 廣告

陳傑憲說，當初接獲出版社邀請出書時，他一開始有點排斥，心想「誰會想看我的故事？」但出版社告訴他，12強賽的表現讓更多人想了解他，如果能透過文字鼓勵到別人，就很有價值。他也想告訴大家，是因為很多人的幫忙，才讓他能一直堅持下來，造就現在的陳傑憲。

雖然出書，但陳傑憲笑說自己很少看書，他甚至玩起諧音梗，說「運動員其實不喜歡「書(輸)」感覺，但如果這本書能讓別人在低潮時更有動力，他就覺得很值得。

這本書中也寫到陳傑憲與家人的情感。談到幾年前媽媽、哥哥、爸爸相繼離世，他坦言自己那段時間曾拒絕翻看照片，害怕回憶湧現，但為了這本書，他重新回顧過往，訪談過程中一度感傷落淚。他也感謝太太在棒球與家庭間給他最大的支持，讓他能穩定地繼續前進。

隨著2026年WBC經典賽將登場，外界關心他是否會再披上「台灣隊長」戰袍。陳傑憲透露總教練曾豪駒已經徵詢過他，他也有意願，但還是要看自己的傷勢復原狀況而定。陳傑憲：『(原音)有啦，就是基本上就有詢問，那我這邊的回應就是如果我真的有機會的話，我想要去打，但我的傷勢還在那，最主要還是要看我的傷勢恢復怎麼樣。其實在前幾天已經有在治療，我們還需要等待大概快1個月的時間，我在12個月的時候就會慢慢的執行技術訓練，在那時候我就會給教練一個很明確的答案，那當然就是很感謝，然後教練的肯定。』

談到入圍「體育運動精英獎」最佳男運動員獎，陳傑憲謙虛地表示，他不會特別感謝自己，一切都是團隊互相扶持的結果。(編輯：沈鎮江)