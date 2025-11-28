明年再生能源躉購費率草案出爐 太陽光電維持現行

（中央社記者曾筠庭台北28日電）經濟部今天公布明年度再生能源躉購費率草案方向，明年太陽光電費率將維持現行水準，並規劃太陽光電汰舊換新機制，鼓勵老舊設備以高效率模組更新，以提升空間利用與發電效益。

經濟部發布新聞稿指出，在本次審定過程中，針對各類再生能源成本與設置需求進行充分討論。太陽光電方面，由於近期法規要求提高、案場開發不確定性增加，為維持推動量能並延續開發動能，決定明年度全年維持今年度第二期費率不變。

太陽光電躉購費率維持今年度第二期上限費率，屋頂型太陽光電的費率中，500瓩以上案場為每度3.6236元，50瓩以上未滿100瓩則為每度4.0459元，其餘各級距亦維持現行水準。

除太陽光電外，其餘再生能源也同步提出明年度費率調整方向。風力發電方面，小型陸域風電（不及30瓩）明年費率為每度7.4110元；30瓩以上陸域風電最高每度2.1299元。

生質能發電部分，具有厭氧消化設備的沼氣發電費率為每度7.0192元；固態生質燃料及國內農業剩餘資源為每度5.1580元；其餘分類則為每度2.8066元。至於廢棄物發電，明年一般廢棄物與一般事業廢棄物的費率統一訂為每度3.7263元。

小水力發電則依裝置容量分為三級，1瓩以上未滿100瓩的費率為每度4.9548元，100瓩以上未滿500瓩為每度4.8936元，500瓩以上未滿2萬瓩則為每度4.2285元。

地熱發電部分，傳統型不及5000瓩，躉購費率為每度5.8615元，5000瓩以上為每度4.9242元；另外新增「次世代地熱」類型，適用鑽井深度超過3000公尺且採用次世代技術者，費率為每度8.5522元。

海洋能方面，明年躉購費率維持每度7.3200元。

同時，經濟部也提出太陽光電汰舊換新機制，表示太陽光電模組近年效率大幅提升，相較99年技術已提高超過5成，若將運轉10年以上的舊設備汰換成高效率模組，不僅能提高發電量，也能在相同屋頂或地面空間增加裝置容量。未來採用汰舊換新方案者，新增容量可適用新費率，原有容量則依原契約計價，並將提供簡化申請程序。

經濟部指出，由於離島地區再生能源設置條件相對嚴苛，決定統一將離島加成比例調整為15%，以強化電力自主性。

經濟部表示，明年度躉購費率草案已歷經多場審定與分組會議討論，預計在今年12月中旬舉行草案聽證會，廣邀產業界及民眾參與。後續將依意見調整內容並完成公告，以利業者規劃投資。（編輯：潘羿菁）1141128