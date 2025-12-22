明年出新版「小橘書」？ 劉世芳：增加重大暴力危安指引

朝野立委今（22）質詢時關切，是否考慮將恐怖攻擊、重大暴力等危安事件的因應指引放入「小橘書」？內政部長劉世芳表示，下次更新會放進去。（圖：內政部提供）

捷運台北車站及中山站商圈12月19日發生隨機攻擊案，震驚社會，也讓國防部出版的《台灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」）再度引起關注。朝野立委今（22）日質詢時關切，是否考慮將恐怖攻擊、重大暴力等危安事件的因應指引放入「小橘書」？內政部長劉世芳表示，下次更新會放進去，且不排除「明年會再出新版」。

立院內政委員會今邀內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件，進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。由於19日爆發的隨機攻擊案，朝野立委均關注「小橘書」內容之精進。

民進黨立委蘇巧慧質詢指出，「小橘書」有無教導民眾，面對重大危害生命事件的指引及如何因應？劉世芳坦言，「我們寫的部分比較沒有那麼明確」，但在第12頁「如何自救與互救」中，有提到毒化物質災害的指引。

蘇巧慧指出，台灣恐怖主義風險指數很低，在全球163個國家中排名100，屬於恐怖攻擊很低的國家，但希望未來精進「小橘書」時，能把重大暴力危害事件放入，包括重要的「跑躲說指引」，讓更多人知道。對此，劉世芳允諾，下次更新版，會放到裡面去。

國民黨立委張智倫質詢指出，「小橘書」裡沒有特別強調國內傷人、恐怖攻擊事件，他建議「小橘書」的內容應該要增進。劉世芳回應，「委員如果支持小橘書，明年會再出新版」。

目前「小橘書」發放進度，內政部表示，全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣（市）辦理發放作業，截至12月19日止，全台已發出680萬2,556份，達69.78%；前3梯次發放86.32％，其中，台北市、台南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，安排於第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，將於12月24日起開始發放。預計明年1月5日前，全數發送完成。