明年升格當爸！婁峻碩首公布「寶寶性別」 焦凡凡懷孕近況曝光

記者蔡維歆／台北報導

婁峻碩SHOU舞臺感染力全面引爆，讓市民廣場瞬間沸騰成派對現場。（圖／TVBS提供）

婁峻碩今受邀到2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」表演，他和焦凡凡去年登記結婚，今年9月宣布懷孕，他剛揭曉老婆肚中寶寶性別：「是兒子！我已經想好以後要一起跟他做好多事，打電動打籃球，想和兒子當兄弟。」對兒子的到來相當期待。

婁峻碩SHOU一口氣帶來〈No Rush〉、〈刀〉、〈鑰匙還你〉、〈不小心〉、〈一首歌〉與〈COLORFUL〉。（圖／TVBS提供）

婁峻碩透露，和凡凡並沒有設想寶寶性別，但兩人確認前都以為是女生，「有很多明間習俗，像是肚子比較圓、懷女生會變票亮，她看起來有變漂亮，結果是男生。」他不願分享寶寶小名，表示是私下叫的，在外一律簡稱「寶寶」。被問到即將當爸的心情？他則笑說：「說實話還沒那麼緊張，我這個階段不想想那麼多，還想多享受還沒小孩的這段時間。」



明年除了將升格當爸，婁峻碩也透露將會有新專輯，被問到專輯進度？他透露有先做了幾首歌。而過往都是與五堅情一起來到耶誕城演出，被問到是否會想念團員？婁峻碩表示今天CHING G SQUAD四個人都到了，至於五堅情，他則直說：「我們群組都還是有聯絡，沒有什麼好想不想的。」

