明年卑南鄉長選戰 浮現三腳督
2026台東縣卑南鄉長選戰提前開打，民進黨前鄉長許文獻日前宣布再披戰袍，挑戰爭取連任的國民黨現任鄉長郭宗益，將上演前後任鄉長對決的精采戲碼。此外，前縣議員張卓然之子張家瑋在2022卑南鄉長選戰中拿下第二高票，下屆也不排除再度投入參選，形成三腳督戰局。
卑南鄉為台東縣人口第二大行政區，人口約1.6萬。回顧歷屆選情，2014年許文獻以5095票擊敗國民黨候選人吳信義的4315票，贏得卑南鄉長選戰，2018年同額競選，許文獻以8393高票連任，許屆滿卸任後，郭宗益在2022年的五角混戰中，以3480票險勝無黨籍候選人張家瑋的3174票，藍營成功收復8年失土。
許文獻曾任2屆卑南鄉長，目前擔任行政院東服中心副執行長，地方基層實力雄厚，這次回鍋參選是因為對卑南鄉仍有許多未完成的願景，他表示，自己有許多優良政績，包括寒害與颱風補助全台第一快速到位，並舉辦各項活動、競賽，帶動觀光與地方能見度，「希望能把未盡事宜完成，並帶領卑南持續向前行」。
郭宗益握有鄉內行政資源，並與縣市長及議員同屬藍營，合作良好，政治網絡穩固，他主張建構良好的基礎建設與行政效率，強調「要花費百萬辦活動，不如優先滿足民眾基礎生活需求」。談及許文獻將回鍋參選，郭宗益表示，尊重其參選意願，但他會專注做好現有的工作，相信選民自有評斷。
張家瑋是政壇老將之子，深耕地方，長年累積一定選戰基礎量能。地方傳聞張家瑋也將投入下屆卑南鄉長選戰，對此，他表示，目前尚未決定是否參戰，現在時間還早，明年再視情況決定。
地方人士分析，卑南鄉人口最多的太平、賓朗2村是鄉長選戰關鍵票倉，誰能掌握2村較大票源，就可取得優勢，大幅拉近勝選距離。目前3人在地方經營上各有優劣勢，沒到最後關頭勝負難分，這也讓選戰更具看頭。
