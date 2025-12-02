明年去日本的觀光稅至少漲成三倍 日本研議增至3000日圓、商務艙要5000日圓

日本成田機場。美聯社



日本共同社報導，日本政府和執政黨已經在週二（2日）開始協調，擬從明年度開始把俗稱為觀光稅的出境稅，提高至3000日圓以上，這是目前1000日圓的三倍。

報導說，這在日本飽受觀光公害，大量不受規矩的觀光客湧入日本之際，是對應的做法。

目前，從日本出境的旅客，無論是日本國民還是外國人，都要繳納1000日圓（約200台幣）的出境稅，這是2019年開始的措施。

而日本自民黨的觀光立國調查會要求，在下一年度（2026年4月開始）之內，要把出境稅提高到3000日圓（約600台幣），並提議搭乘商務艙以上艙等的旅客，更要繳納5000日圓（約1000台幣）。

報導說，自民黨積極爭取將之納入2026年度的稅制改革項目，目前也有內部聲音認為，應該課徵更高的出境稅。

