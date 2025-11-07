明年台北燈節「西門町＋花博 」雙展區、雙主燈 點燈時間延長至凌晨

北市觀傳局長表示，明年燈節將採雙展區、雙主燈規畫，除西門町外也新增花博展區。（張珈瑄攝）

台北燈節是年度觀光盛事，能吸引大量人潮和帶來經濟效益。北市議員柳采葳7日指出，近來圓山花博有強大的夜經濟量能，建議將明年燈節主燈區移師圓山花博，並延長展燈時間，放寬商店夜間營業限制。北市觀傳局表示，明年燈節將採雙展區、雙主燈規畫，除西門町外也新增花博展區；北市會展基金會也說，未來燈節點燈時間周日至周四可以延長至凌晨0時，周五和周六則延長至凌晨2時。

柳采葳指出，今年蛇年燈節吸引人潮高達361萬人次，顯示燈節對於北市觀光產值的帶動效益巨大，除了西門町外，圓山花博擁有完善的交通條件與腹地優勢，若結合燈節活動與周邊店家優惠，勢必能帶動中山、大同區的夜間經濟活絡，擴大整體觀光規模，應研議將明年燈節主燈區移師圓山花博。

觀傳局長余祥表示，明年台北燈節為了創新、吸引觀光客，規畫以雙展區為主，除了西門町外，也規畫新增花博展區，也會有雙主燈，選擇花博的原因，主要是交通方便、腹地足夠，另也因為鄰近商圈，在園區內也有豐富的夜經濟資源，希望燈節結合市集進駐與和商圈配合。

柳采葳說，和商圈結合是主要重點，花博是台北新興夜經濟場所，所以經營時間比較晚，她建議延長花博登區點燈時間，過去西門町點燈時間是下午5時至晚間10時，希望讓花博燈區的燈節活動，配合店家的營業時間，夜經濟要相輔相成，可以先從周末開始。

余祥表示，會和相關單位研議延長點燈時間；會展基金會則說，台北燈節時間最晚至晚上10時，未來燈節將依時段分流延長亮燈時間，為了人潮疏散安全，周日至周四可以延長至凌晨0時，讓民眾可搭上最末班捷運；周五和周六可以配合延長至凌晨2時，人潮可以慢慢地安全疏散。

柳采葳也說，既然燈節可以延長時間，希望也給周邊店家有彈性的營業時間，不要受到限制，當然店家的管理和自律也是一定要的，市府研擬完成後再提出完整評估報告。

