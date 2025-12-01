明年台股微笑曲線 投顧董座看高點34000點
[NOWnews今日新聞] 台股2025年上演驚奇秀，近期因市場對美國聯準會降息預期降溫，指數受挫拉回。展望2026年市場趨勢，富邦投顧董事長陳奕光今（1）日指出，在台灣超額儲蓄將突破5兆創新高、貨幣型基金可望成為股市潛在動能、ETF新血加入，以及當沖融資更趨熱絡之下，加上2026年台股獲利年增率上看2成，電子、金融、傳產原物料皆有表現空間，預期台股指數將以「微笑曲線」走向32000點，建議年中可逢低佈局，第1、4季為高點，樂觀情境有機會挑戰34000點。
科技公司資本支出與回報率受考驗 美股本益比偏高
富邦金控今日舉行「2026年富邦財經趨勢論壇」，富邦投顧董事長陳奕光在會中分析，美國7大科技公司包括亞馬遜、微軟、Meta、Alphabet、甲骨文、蘋果、特斯拉的資本支出回報率呈震盪向下，市場對於持續且龐大的投資能否轉化成高獲利出現質疑聲浪。同時，美股預估本益比高於歷史平均，2025年10月美國標普500未來一年預期本益比一度高達22.9，11月初雖略降至22.4，但仍遠高於10年及5年的18.8倍及20.1倍平均值。P/S（股價/營收）高達3.3倍，高於前波2021年底2.9倍水準，亦遠高於過去20年1.83倍的均值。
此外，股市體重機也進入歷史警戒，美股巴菲特指數（市值/GDP）逾240%，趨近2021年因擴大QE所創下的248%歷史新高。市值增幅高於GDP，代表貨幣現象過熱，將容易使價值投資者怯步。台股巴菲特指數高達382%，且漲勢較美股更加集中，追價籌碼集中少數個股，助漲助跌效應更強，籌碼波動風險升高。
留意美國期中選舉 建議「股債均衡配置與主題投資」
陳奕光表示，2025年第3季美股融資餘額突破1.1兆美元，較2024年底增加2200億美元，增幅近25%。美股槓桿率已達5%，趨近於2000-2001年dotcom泡沫及2007年次貸風暴時期的5.5%~5.7 %水準，槓桿熱度有過高之虞。在景氣指數表現上，川普提高關稅推升通膨隱憂，商品需求疲弱，導致PMI表現欠佳，整體庫存壓力不高，等待需求回溫。
觀察CPI與PPI，美國通膨疑慮偏高，中國通縮壓力猶存，台灣通膨呈現趨緩。美國新增就業趨緩，關門與限縮公務員影響消費信心。陳奕光指出，貨幣政策也是重要觀測指標，聯準會政策利率朝向3%中性利率，12月結束縮表，聯準會下任主席政策節奏可望符合川普期待，尤其2026年須留意美國期中選舉，政策可望偏多對市場的影響。綜觀股債市多空因素，預期2026年股債雙漲行情可期，建議投資策略採「股債均衡配置+主題投資」。
台股2026年「資金奔流」有機會挑戰34000點
在台股趨勢展望，市場預期台灣明年超額儲蓄將首次突破5兆元大關達5.1兆元，超額儲蓄率達17.8%，加上定存利率仍低，資金有機會流入股市或ETF市場，對推升股市而言屬正面利多。另聯準會9月再次啟動降息，以過去經驗來看，估計美國貨幣型基金自2025年12月起到2026年2月便將流出，並在半年內釋出10%約7500億美元的資金，為全球資本市場增添額外動能。
2026年台股將走出2025年對等關稅及台幣大幅升值陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利年增20%，來到5.3兆元。從次產業角度分析，2026年電子股主要受AI伺服器及Edge AI需求帶動，預估獲利成長22%；金融股受惠股匯債市回溫，預估獲利成長7%；傳產原物料因受惠政策及降息而走出谷底，預估獲利成長20%。
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第1季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第2季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。
下半年進入傳統旺季，加上AI新品推陳出新，降息效果刺激經濟成長，富邦投顧預期，股市可望見到一年高點32000點，但如果市場對於AI投資獲利回報時間過長而失去耐心，台股可能下探24500點。但若對龐大的AI算力交易由懷疑轉為樂觀，台股可望挑戰34000點。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
