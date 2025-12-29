明年台股 北富銀總座：AI起碼有2、3年光景

▲台北富邦銀行與台灣高等檢察署今（29）日簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，由北富銀副董事長韓蔚廷（右二）、總經理郭倍廷（右一）、法務部長鄭銘謙（左二）、台灣高等檢察署檢察長張斗輝（左一）代表簽約。（圖／台北富邦銀行提供）

[NOWnews今日新聞] 台股再創新高，今（29）日終場上漲254.87點，收在28810.89點，投資人也關注明年台股表現。對此，台北富邦銀行總經理郭倍廷表示，美國聯準會 (Fed) 持續降息與國際貿易談判仍是明年兩大變數，但台灣今年出口這麼好，人工智慧（AI）應用面仍會持續開發，AI相關供應鏈的蓬勃，起碼還有2、3年光景可走，明年台股不會太悲觀，還有一段榮景。

隨著詐騙手法不斷翻新，科技與數據已成為攔阻詐騙犯罪最重要的利器。為強化打詐能量，台北富邦銀行與台灣高等檢察署今日舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，由北富銀副董事長韓蔚廷、總經理郭倍廷、法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝代表簽署合作意向書，透過整合司法機關與企業資源，推動跨界聯防機制，強化防詐防線。

這次北富銀將與高檢署合作建立去識別化詐騙資料交互平台，為運用AI為詐騙偵測再添利器。由高檢署提供風險因子資料如新型詐欺手法、高風險特徵等，北富銀則結合金融實務進行態樣分析並與高檢署合作，以持續優化北富銀阻詐模型，提高對警示帳戶及異常金流的管控偵測能力，精準阻斷詐騙金流，更有助司法機關快速查緝詐騙案件，讓詐欺反制行動更具即時性。

同時，北富銀也將運用高檢署提供的實際偵結詐騙案例，編列教育訓練教材，透過培訓幫助行員在服務過程中更敏銳地辨識風險，並經由社群平台、公開講座與多元宣導活動，引導民眾認識日常生活中可能遇到的詐騙陷阱，讓防詐知識深入校園與社區，形成全民防護網。

由於即將迎接2026年的到來，北富銀總經理郭倍廷在會後受訪時表示，明年最大變數仍是美國降息及貿易談判，前者銀行業是喜憂參半，在利差縮減之下，北富銀將重點放在擴大活存比重，特別提高薪轉戶與證券戶比重。不過，降息對債券部位具有正面效益，北富銀將針對外幣債券進行利率配置的最佳化。

此外，由於台灣民間財富累積程度優於預期，北富銀將藉由去年上線的新版行動銀行，優化數位服務與實體通路的串接，強化財富管理與保險商品的服務量能，以手續費收入的增長補足利息收入的缺口。

對於台股再創新高，郭倍廷認為，台灣股市發展是受惠AI相關供應鏈，漲跌都是看這方面類股，今年出口這麼好，AI目應用面還會持續開發， AI相關供應鏈的蓬勃，起碼還有2、3年光景可走，對明年股市不會悲觀，還有一段榮景可走。

在房市部分，郭倍廷認為，雖然今年房市交易量與價格出現波動，民眾多持觀望態度，但若明年股市持續走強，民眾財富累積到一定程度後，房市往上走預期心理依然存在。

