明年台股3萬點是低標！5大投顧「2026行情攻略」 AI主軸外「這族群」有望補漲

今（2025）年4月間，受美國對等關稅影響，台股先是崩盤狂瀉2065點，創下史上最大跌點後，3日後又暴漲超過1600點，創下單日漲點新高，屢創驚人紀錄，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車。年關將近，近日迎來各大券商展望會舉辦潮，對於2026年台股表現，等5大投顧多普遍保持樂觀看法，認為明年有望再創高點，台股3萬點大關指只是低標。

雖對等關稅掀起全球政經海嘯，台股雖暴跌但而後收復失土甚至屢創新高，根據《中央社》報導，展望2026年，富邦、華南、群益、統一、第一金等5大投顧董事長、總經理均一致看好。富邦投顧董事長陳奕光預估，台股第1、4季為高點，高點上看32000點，樂觀情境下有機會挑戰34000點，整體走勢可能呈現「微笑曲線」。

​華南投顧董事長呂仁傑也認為，明年台股可能呈現「雙峰走勢」，高點落在第1季和第4季，以32000點為目標。統一投顧總經理廖婉婷則預估，看好明年台股高點上看逼近35000點。群益投顧總經理范振鴻預估，樂觀情況下，預估台股2026年底前的高點可望挑戰34000點。​第一金投顧董事長黃詣庭認為，明年台股過3萬點是合理推估，有望挑戰31000點，經濟情勢樂觀的情況下，有望挑戰33000點。

AI泡沫何時破滅？投顧多認為短期內不用擔心

針對近期備受關注AI泡沫議題，呂仁傑指出，市場雖憂慮，但「啤酒有泡沫的時候最好喝」，以過去的經驗看，從泡沫出現到破裂，通常要經過2至3年時間。廖婉婷表示，泡沫破滅通常出現在降息尾聲，市場普遍預期明年會持續降息，她預估明年泡沫不會破，此外她也看好台股明年主軸依舊是AI，但範圍可能會擴散。黃詣庭同樣認為AI仍是主軸，而AI軍備競賽台灣是最大受惠者，台積電堅強的基本面將推升台股持續往上創高；他也提到，低基期的傳產股、中小型股有望跑出補漲行情。

