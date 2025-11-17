明年嘉義市長選戰 聚焦王美惠、黃敏惠「雙惠」票源

嘉義市長黃敏惠（後者）明年將卸任，民進黨立委王美惠（前站立者）獲提名轉戰明年市長選舉，兩人在市政活動中同框。（本報資料照）

黃敏惠執政嘉義市明年將劃下句點，4屆任期長達17年，締造台灣自治史新紀錄，未來她「是否選立委」也牽動明年市長選戰，國民黨陷入沒有接班人、新世代斷層的焦慮，綠營王美惠看似大有可為，卻也暗潮洶湧。

嘉義市以「民主聖地」自傲，政治人物把「不分黨派」，意圖淡化黨派顏色以爭取選票致勝，黃敏惠、王美惠都發揮此特色，以不分黨派服務地方的親民形象深耕基層，公開場合兩人常互相喊話共同爭取中央資源建設地方，互動熱絡也是有目共睹，因而兩人票源或有重疊的傳言甚囂塵上。

王美惠2次立委選舉各拿到8萬多、7萬800多票，都逾50％得票率，挾「吸票機」之氣勢挑戰明年市長寶座，來勢洶洶，盡管她在綠營內部沒少樹敵，但仍獲得提名，顯見黨中央也看重她的基層實力。

但王美惠與綠營「嘉義市黨部派」積怨深，形同陌路，黃敏惠選第4屆市長連任時，王美惠服務處前主任徐文志被質疑為黃敏惠拉票、黃敏惠當選當晚王美惠親自道賀、林煒軒議員2次遇襲遭疑幕後黑手是王美惠陣營，雖然王美惠及其團隊信誓旦旦澄清這些爭議，但王美惠仍然被抓戰犯。

王美惠轉戰市長，牽涉到未來立委要不要補選？若要補選，以黃敏惠的政績光環，會否再披藍軍戰袍補選立委？因而地方有「雙惠」換位子的流言四起。

多年問政歷練的議員能否成功挑戰市長大位尚待考驗，藍軍基層因而才會有長期執政卻未能培養強棒接班人的扼腕、焦慮。

若藍白合破局，可能上演「三腳督」，藍軍選將若能完全接收黃敏惠的票源，有望突圍，繼續執政，守住南台灣唯一藍色執政的灘頭堡。

