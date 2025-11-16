明年國防支出9千億超過49%國人支持 游盈隆：台灣人心做好準備
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導
台灣民意基金會今（16）日公布最新民調指出，有四成九台灣人贊成明年國防支出高達9495億新台幣的預算，僅四成不贊成，贊成比不贊成多9.7 個百分點。基金會董事長游盈隆分析認為，賴政府國防政策已擁有可觀的民意基礎，當中共大軍頻頻壓境，美國川普政府不滿台灣國防支出長期偏低時，台灣人心似已做好應變的準備；且因國民黨與民眾黨都有可觀的支持者力挺，使這項創歷史新高的國防預算獲得全國近五成的支持。
明年中央政府總預算國防支出編列高達9495億新台幣，佔國內生產總值（GDP）3.32%。台灣民意基金會以民調詢問：「為提升台灣自我防衛能力，明（2026）中央政府總預算，國防支出高達9495億新台幣，比今年多1768億元，佔國內生產總值（GDP） 3.32%。請問您贊不贊成？」
結果發現：民眾有23.2%非常贊成，26.2%還算贊成， 19.6%不太贊成，20.1%一點也不贊成，6.4%沒意見，4.5%不知道。換句話說， 最新民意顯示，二十歲以上台灣人，對於賴政府2026國防預算編列9495億新台幣，佔全年GDP3.32%一事，四成九贊成，四成不贊成，贊成比不贊成多9.7 個百分點。
游盈隆分析表示，多數國人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小。當中共大軍頻頻壓境，美國川普政府不滿台灣國防支出長期偏低時，台灣人心似已做好應變的準備。
另從政黨支持傾向看，游盈隆指出，執政黨與在野黨支持者在這項議題立場上涇渭分明，但因國民黨與民眾黨都有可觀的支持者力挺這項超高國防預算，使得這項創歷史新高的國防預算獲得全國近五成的支持。更具體地講，民進黨支持者八成三贊成，一成不贊成；國民黨支持者，二成五贊成，六成七不贊成； 民眾黨支持者，三成四贊成，六成三不贊成；中性選民，四成一贊成，三成八不贊成。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年11月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是 財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。
