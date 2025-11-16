明年國防預算創新高 民調：近5成民眾支持

明年度國防預算高達9495億元創新高，台灣民意基金會16日公布最新民調顯示，有49.4％受訪者贊成、39.7％不贊成。（本報資料照片）

明年度國防預算高達9495億元創新高，台灣民意基金會16日公布最新民調顯示，有49.4％受訪者贊成、39.7％不贊成，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，多數國人願意為了提升台灣自我防衛能力，支持超高的國防預算，顯示賴政府的新國防政策已有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小。

美國總統川普2.0首次宣布對台軍售後，國防部統計，自15日清晨6時至昨同一時間，共偵獲解放軍軍機30架次、軍艦7艘、公務船1艘持續在台海周邊活動。其中，17架次軍機跨越海峽中線，活動範圍從北部、中部、西南一路延伸到東部空域，形成對台四面施壓的態勢。

值得注意的是，解放軍執行戰備警巡任務，還派出無人機執行繞台任務，一共3架次環繞台灣南方，並北上飛抵北部防空識別區。不過，海巡署新竹艦前天獲報大陸籍「閩東漁61227」漁船在距台北港西北方約28浬突然起火，仍冒著惡劣海象救起15名船員到其他船隻，並監控該船離開海峽中線，才完成任務。

此外，台灣民意基金會昨發表最新民調，民調詢問「為提升台灣自我防衛能力，明年中央政府總預算，國防支出高達9495億新台幣，占GDP3.32％。請問您贊不贊成？」

結果發現49.4％受訪者表示贊成之外，不贊成者約40％；而從年齡層分析，除了55歲到64歲之外，每個年齡層多數都贊成增加國防預算。

游盈隆分析指出，調查顯示多數國人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026超高國防預算，表示賴政府這項新國防政策已擁有可觀民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小。當中共大軍頻頻壓境，美國川普政府不滿台灣國防支出長期偏低時，台灣已做好應變的準備。