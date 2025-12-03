明年國防預算占總預算1/3 王鴻薇憂心這事

▲國民黨立委王鴻薇說，從台灣國防預算的占比看來，好像真的有烏克蘭化的傾向。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

[NOWnews今日新聞] 明年度中央政府總預算案「總體國防支出」創歷史新高，達9495億元，占國內生產毛額（GDP）3.32%。對此，國民黨立委王鴻薇質疑，目前仍在打仗的烏克蘭，軍事支出占總支出則達31％，而明年台灣國防預算占總預算1/3，「從台灣國防預算的占比看來，好像真的有烏克蘭化的傾向。」

《美麗島電子報》1日公布最新民調，33.5%民眾認為該比例太高，有35.9%認為該比例剛好或差不多，另有13.0%認為該比例太低，未明確回答的有17.6%。

王鴻薇在臉書發文表示，台灣國防預算到底太多？還是太少？最近美麗島電子報公布一項民調，問明年台灣國防預算占總預算1/3到底是太多還是太少？結果有33.5％民眾認為太多，35.9％民眾認為剛好，有13％認為太少。

王鴻薇表示，多或少有自由心證，沒有比較沒有概念。目前仍在交戰中的俄羅斯普丁剛批准明年度預算，對烏克蘭的軍事支出占總支出達1/3，至於全部軍事支出，據媒體報導是占總支出的40％。另一方也在全力應戰的烏克蘭，軍事支出占總支出則達31％，以上兩個國家都是還在打仗的國家。

王鴻薇說，最近討論到台灣國防支出應不應該達到GDP5％，民進黨很多側翼舉了以色列的例子，說以色列的國防預算占GDP9％。以色列國會批准的今年年度國防支出約為1100億新謝克爾（以色列的貨幣），約占國內生產毛額GDP的9%，而 2025 年政府總預算為7560億新謝克爾。所以，以色列的國防預算占總預算支出不過14％，遠低於1/3。

王鴻薇質疑，從台灣國防預算的占比看來，好像真的有烏克蘭化的傾向。

