明年國防預算占總預算1/3！王鴻薇：有烏克蘭化的傾向

國防預算占明年中央政府總預算的1/3，民調顯示，有33.5%民眾認為太多，35.9%認為剛好，有13%認為太少。對此，國民黨立委王鴻薇表示，從台灣國防預算的占比看來，好像真的有烏克蘭化的傾向。

王鴻薇。（圖／中天新聞）

「台灣國防預算到底太多？還是太少？」王鴻薇今天表示，最近《美麗島電子報》公布一項民調，問明年台灣國防預算占總預算1/3到底是太多還是太少？結果有33.5%民眾認為太多，35.9%民眾認為剛好，有13%認為太少。多或少有自由心證，沒有比較沒有概念。

俄烏戰爭至今沒有緩解跡象。（圖／美聯社）

王鴻薇指出，俄羅斯總統普丁剛批准明年度預算，對烏克蘭的軍事支出占總支出達1/3，至於全部軍事支出，據媒體報導是占總支出的40%；另一方面，也在全力應戰的烏克蘭，軍事支出占總支出則達31%，以上兩個國家都是還在打仗的國家。

國防預算占明年總預算的比例引發討論。（示意圖／圖取自國防部發言人臉書）

王鴻薇說，最近討論到台灣國防支出應不應該達到5％，民進黨很多側翼舉了以色列的例子，說以色列的國防預算占GDP9％。以色列國會批准的今年年度國防支出約為 1,100 億新謝克爾，約占國內生產毛額GDP的9%，而 2025 年政府總預算為 7,560 億新謝克爾，以色列的國防預算占總預算支出不過14％，遠低於1/3，「從台灣國防預算的占比看來，好像真的有烏克蘭化的傾向。」

