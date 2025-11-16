明年國防預算逼近1兆 民調：近5成民眾支持

海鯤級潛艦是台灣自IDF戰機計畫後，最具雄心也風險最大的武器研發計畫。（圖／中央社）





台灣2026年國防支出新台幣9495億元，占GDP3.32％，較今年增加1768億元，達到歷史新高。台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，20歲以上有49.4％贊成、39.7％不贊成，董事長游盈隆認為，新的國防政策已獲得可觀民意基礎，甚至國民黨、民眾黨都有可觀支持者表達贊成。

台灣民意基金會11月針對「國人對2026超高國防預算的態度」，訪問有效樣本1085人，結果顯示，對「為提升台灣自我防衛能力，明年（2026）中央政府總預算，國防支出高達9495億新台幣，比今年多1768億元，佔國內生產總值（GDP）3.328％，請問您贊不贊成？」問題，20歲以上受訪者23.2％非常贊成，26.2％還算贊成，19.6％不太贊成，20.1％一點也不贊成，6.4％沒意見，4.5％不知道。綜合約有49％贊成2026年國防預算、40％不贊成，贊成比較不贊成多9.7％。

6年齡層、5學歷「僅他們」反對

20-24歲有54％贊成、22％不贊成；25-34歲51％贊成、41％不贊成；35-44歲54％贊成、40％不贊成；45-54歲有54％贊成、41％不贊成；55-64歲46％贊成、48％不贊成；65歲以上43％贊成、37％不贊成。除55-64歲年齡層以外，其餘年齡層均為贊成大於不贊成。

再依教育程度、職業背景分析，除專科教育程度者，其餘教育程度者均多數贊成獲一面倒贊成：大學及以上54％贊成、39％不贊成；專科45％贊成、51％不贊成；高中職50％贊成、45％不贊成；國中48％贊成、39％不贊成；小學及以下40％贊成，15％不贊成。

學生最支持、退休人士最拉鋸

職業背景也呈現類似情況，僅退休人員贊成與不贊成持平，其餘均多數或一面倒贊同：自營商及企業主53％贊成、41％不贊成；高階白領人54％贊成、42％不贊成；基層白領52％贊成、41％不贊成；軍公教50％贊成、49％不贊成；勞工52％贊成、43不贊成；農民49贊成、36％不贊成；學生69％贊成、16％不贊成；家庭主婦43％贊成、37％不贊成；退休人員41％贊成、41不贊成；無業及待業者50％贊成、15％不贊成。

中國解放軍近年逐漸提高對台演習次數及規模。（圖／翻攝自解放軍東部戰區微博）

藍白支持者贊同 大於綠支持者反對

儘管執政民進黨與在野國民黨、民眾黨，對國防議題呈現南轅北轍態度，但民調發現，國民黨及民眾黨支持者贊成2026年國防預算的比例，較不贊成的民進黨支持者，分別多出15％、28％。

民進黨支持者83％贊成、10％不贊成；國民黨支持者25％贊成、67％不贊成；民眾黨支持者34％贊成、63％不贊成；中性選民41％贊成、38％不贊成。

受訪者對2026年9495億國防預算反應。（圖／台灣民意基金會提供）

全台縣市贊成反對比16:6

最後依地緣政治檢視，台北市48％贊成、44％不贊成、新北市48％贊成、39％不贊成；桃竹苗47％贊成、39％不贊成；中彰投47％贊成、44％不贊成；雲嘉南53％贊成、29％不贊成；高屏澎55％贊成、36％不贊成；基宜花東金馬46％贊成、50％不贊成。

財團法人台灣民意基金會「國人對2026超高國防預算的態度」即時民調，由基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間為2025年11月10-12日共3天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70％，手機30％。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

