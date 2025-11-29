明年地方選舉 戰爭與和平成主旋律

國民黨主席鄭麗文（中）南下參與國民黨高市黨部29日辦的黨慶嘉年華活動。（紀爰攝）

賴清德總統（中）29日出席2025總統與青年論壇「青春進行式，台灣未來式」活動，並與年輕學子合影。（姚志平攝）

國民黨新任主席鄭麗文上任後，國民黨近日頻頻拋出統獨、兩岸等議題，賴清德總統26日也宣布投入1.25兆國防特別預算，讓兩岸情勢再度升溫。民進黨內人士研判，以往兩岸議題是總統大選主軸，此次恐在2026年地方選舉被迫提前面對，並由過去的「抗中與親中」，進一步升高為「戰爭與和平」，憂心將讓民進黨地方選情面臨危機。

2022年底九合一大選前，民進黨前主席許信良就曾表示，綠營操作「抗中保台」是險招，強調戰爭的危險反而對綠營不利，許預言隨後應驗。2026年九合一選舉又將至，國際情勢依舊險峻，且比當年更為複雜。

除了賴清德對兩岸議題態度強勢外，國民黨主席鄭麗文也表明願意與大陸領導人習近平見面談兩岸和平議題，化解過去的歷史歧見跟矛盾。兩黨主席隔空對戰，從以前只談統獨，升級到談「戰爭」的威脅，雙方都已在為2026九合一大選的主旋律鋪陳。

前國防安全研究院執行長李文忠不諱言，地方議題關鍵在建設、政績、候選人的形象，統獨議題影響不大，但如果上綱到戰爭，人民有威脅感，2026選舉就會被討論。蔡英文執政時期的地方選舉，民進黨大賣「芒果乾」，輸得很慘，民進黨失去論述能力，千篇一律只會抹紅別人，選舉只有一招「抗中保台」，但用老了，就沒用了。人民真的有感到戰爭威脅，就會反映在投票上。當年香港反送中事件，就是蔡英文在總統選舉大勝的關鍵。

鄭麗文上任國民黨主席後，國民黨兩岸路線變得清晰大方，副主席蕭旭岑、張榮恭陸續前往大陸，會見國台辦主任宋濤。對於「鄭習會」，鄭麗文曾公開說，相關事宜將授權蕭、張安排。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，2026是否要打戰爭和平的議題還不確定，但兩岸立場主軸不會變。

不具名藍委指出，鄭麗文頻拋兩岸觀點，也是為了讓國民黨確立腳步，不會像過去被外界質疑兩岸話語權被民進黨拿走。當朝野兩黨主席都有極度明確的主張時，對決的氣氛確實會愈來愈濃，國民黨若真能想辦法證明「和陸興台」的可行性，在民不聊生的時候就能吸到選票。

民眾黨立委林國成也認為，「無冬節都欲搓圓，免講是冬節」（平常就很喜歡做的事，機會一旦來臨更有藉口去做），民進黨操作國安統獨議題淋漓盡致，2026年選舉一定會去操作兩岸的對立。