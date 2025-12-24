明年基礎建設倍增 新北穩健向前 第二行政中心治理標竿 引領城市升級

工務局長馮兆麟在市政會議以「新北建設向前行」為題進行專案報告，盤點各項公共建設成果，以及說明未來市政佈局的藍圖。（新北市工務局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市工務局長馮兆麟今(24)日在市政會議中，以「新北建設向前行」為題進行專案報告，從基礎設施、重大工程、未來城市3大面向，勾勒新北向前發展的藍圖。馮兆麟強調，市府以長遠眼光打下根基，以人本、安全、永續為核心，穩健推動各項建設，讓新北成為一座完善設施與藝術兼具的宜居幸福城市。

新北市長侯友宜在聽取報告後表示，市府在明（115）年度大幅提高基礎設施維護與更新預算，公共設施不僅要「能用」，更要做到「好用、耐用、安心用」。第二行政中心將是新北重要的治理樞紐，建置交通、警政、緊急應變及食安管理中心，強化市政服務與災害應變能量，同時是首個取得「建築能效評估1級證書」的公有辦公類建築，符合國家淨零政策與環境永續。目前工程進度穩定，預計明年下半年完工。

侯友宜市長(右二)聽取簡報後表示，市府在115年度大幅提高基礎設施維護與更新預算，做到「好用、耐用、安心用」。（新北市工務局提供）

侯友宜提到，第二行政中心為地上26層、地下4層，以「城市大公園」為設計理念，3樓設置空中廊道（SKY PARK），立體整合公共服務與休閒機能；1樓挑高大廳作為形象展示，4至6樓規劃共享會議空間及餐廳相關設施，以彈性配置與智慧管理，打造高效運作的行政基地；地下則有捷運連通道，提升洽公與通勤便利。

「變電箱影響人行道通行環境改善計畫」目標明年底達成1000件，圖為中和區中山路二段電箱遷移改善前、後的對比照。（新北市工務局提供）

新北市工務局長馮兆麟指出，新北重視人本環境與工程品質，115年度養工處及各區公所基礎建設預算達52.75億元，其中專案道路經費23.5億元，較今年增加改善道路銑鋪60公里；今年底，將完成全市約660公里人行道普查，精準改善動線未串連及淨寬不足問題。109年起推動「變電箱影響人行道通行環境改善計畫」已完成872件，目標明年底達成1,000件，「通學廊道安全改善計畫」也完成95所學校，明年如期達成100校。

新北市通學廊道安全改善計畫目前已完成95所學校，明年將達成100校，提升通學環境與共創友善學區。圖為三重新北高中通學廊道（新北市工務局提供）

在重大工程方面，馮兆麟表示，以前瞻思維打造交通黃金十年，推動林口、八里、淡水三大發展軸線。淡北道路有效分流台二線瓶頸，使淡水與台北通勤時間減半；林口A3計畫道路串聯雙港與林口AI智慧產業園區，為產業注入動能；淡江大橋連結淡水與八里，成為新北走向世界的國際級地標。

馮兆麟提到，工程也是承載市民生活與幸福的重要力量，不僅完成16座國民運動中心，7年來增闢46座公園綠地，讓市民能在樹蔭下散步、在草地上休憩，而規劃中的鶯歌鳳鳴公四公園結合生態景觀與陶藝文化，打造近3公頃的休憩空間，替下一代營造更美好的生活環境。新北位居北台灣核心，未來將推動大漢溪環河快速道路、關渡新橋及蘆社大橋等交通建設，串聯北北桃一日生活圈。