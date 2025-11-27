明年實施！「無糖飲料」免徵貨物稅 購車最高減徵5萬

財政部今日在行政院會報告「暖心減負擔-所得稅及貨物稅惠民措施」政策，宣布多項貨物稅減徵措施。自明年1月1日起，無添加糖飲料將免徵貨物稅，電視機、錄影機、電唱機、錄音機等4項電器也將刪除課稅項目。

在節能家電方面，財政部說明，將延長購買能源效率分級為第1級、第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機減徵貨物稅實施期間4年半至118年底，以鼓勵節能減碳、促進綠色消費及節省民眾生活支出。

車輛減稅部分，財政部表示，自今年9月7日起購買2000cc以下新小客車、150cc以下新機車，分別減徵貨物稅5萬元、2千元至119年底。同時延長中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅5萬元、4千元實施期間5年至119年底。

財政部說明，今年三讀修正通過「貨物稅條例」部分條文，新增無添加糖飲料免徵貨物稅規定，刪除彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等4項電器課徵貨物稅規定，明年1月1日施行，以維護國人健康、減少醫療、生活支出。

