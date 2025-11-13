明年將推出國旅住宿補助 第一晚抵800元、第二晚連續住宿抵用1200

交通部長陳世凱指出，交通部規劃之明年度國旅補助方案，每人可領二千元住宿補助，生日當月還可再抽生日禮金。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

民眾又有錢領了！交通部長陳世凱十三日指出，明年將推出國旅住宿補助，民眾於平日旅遊第一晚住宿補助八百元，第二晚補助一二００元，且生日也可參加生日禮金抽獎，有機會獲得一二００元生日當月住宿補助。

交通部指出，計劃於明年度對週日至週四之平日國旅住宿發行住宿券，每人最多抵用二晚，第一晚抵用八百元、第二晚連續住宿抵用一二００元，以鼓勵民眾平日出遊、連續住宿以延長旅遊時間。

在生日住宿優惠方案，每月抽出一千名國人獲得一二００元生日住宿金，鼓勵於生日當月住宿旅遊；遊樂園留宿方案，憑週一至週四，且非國定假日之任一晚合法旅宿發票，住宿當日與隔日至全台二十六家觀光遊樂業主題樂園，可享第二天入園門票免費優惠。

企業員工國內旅遊獎勵方案，由旅行業招攬十一人以上企業員工旅遊，包裝至少二天一夜的行程，每團可申請一萬元獎勵金，每家旅行業者可申請十團。另外，Taiwan PASS也推出週日至週四平日四折優惠，或Taiwan PASS平日加贈每房每晚一五００元住宿抵用金，限量二萬套。

陳世凱表示，鼓勵國旅方案之規模需視立法院是否通過預算而定，希望可在明年初就推動方案。